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Когда начать разговор о свадьбе со второй половинкой

Перед разговором убедитесь в своих чувствах к человеку

сегодня, 11:10
Автор:

Светлана Шкурупий
Когда начать разговор о свадьбе со второй половинкой

Рано или поздно в отношениях поднимается вопрос о браке. И чаще всего он интересует женщин. Но этот серьезный шаг стоит делать партнерам, которые уверены в своих чувствах друг к другу. Эксперты рассказали, какие показатели помогают определить, что пора поговорить со второй половинкой о создании семьи.

Вы вложили много времени в свои отношения

Разговор о браке с партнером можно начинать, когда ваши отношения прошли проверку временем и бытом. Если вы состоите в отношениях более 2-х лет и вместе живете, тогда можно задуматься о таком серьезном шаге. Плюс ко всему, разговор о свадьбе можно поднять после знакомства с родителями друг друга. 

Вы и ваш партнер "эмоционально соединены"

Психологи говорят, что для счастливого брака важно, чтобы партнеры были эмоционально соединены. Поэтому, проверьте, как ваша вторая половинка реагирует на ваши эмоции печали или счастья, насколько она отзывчива и понимающая. Между партнерами должна быть настоящая любовь, когда вы полностью принимаете друг друга, а не обычная влюбленность.

Вы доверяете друг другу 

Пора поговорить о женитьбе, когда вы знаете, что можете полностью довериться своему партнеру. Здесь не стоит идти на компромиссы, ведь доверие важно в долгосрочных отношениях. Пары, которые женятся без твердой основы доверия, часто годами ссорятся после бракосочетания.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие черты характера помогут построить крепкий брак. 


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Источник: https://www.yourtango.com/experts/michael-regier/when-to-talk-about-marriage-with-your-boyfriend-girlfriend-how-to-have-the-conversation
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