Как спасти отношения, которые превратились в рутину

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Многие пары рано или поздно переживают сложный этап, когда первоначальная страсть и восхищение проходят и начинается повседневная рутина. Чтобы партнеры не отдалились друг от друга, а наоборот, только укрепляли отношения, стоит придерживаться нескольких советов.

Чаще благодарите за то, что есть

Не всем людям удается найти настоящую любовь и построить крепкие отношения. Если у вас это получилось, тогда цените своего партнера и не забывайте говорить ему "спасибо". И не только вслух, но и мысленно. Вспомните важные и хорошие поступки, которые совершал любимый человек в любой из периодов ваших отношений. Люди, которые помнят, как много друг для друга значат, чаще ощущают себя счастливыми.

Не копите обиды

Не нужно накапливать в себе обиды, злость и недовольство. Чем больше вы будете молчать и сгорать от раздражения, тем хуже будут становиться ваши отношения. При таких обстоятельствах, речи о легкости быть не может. Постарайтесь высказать партнеру все, что вас не устраивает. Найдите компромисс и постарайтесь почаще слушать друг друга.

Почаще прикасайтесь друг к другу

Счастье часто таится в мелочах - поцелуях, объятиях, прикосновениях. Чем больше тактильного контакта между вами в течение дня, тем больше нежности и чувственности будет в отношениях.

Начните что-то вместе

Найдите увлечение, которое понравится вам обоим и станет общим хобби. Это может быть что угодно: от похода в бассейн и уроков скалолазания до рисования, вышивания крестиком и волонтерства. В общем занятии вы по-новому раскроетесь друг для друга.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как понять, что отношения изжили себя.

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