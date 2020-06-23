Как победить ревность: несколько эффективных способов

Ревность является одной из главных проблем многих отношений. В ее основе лежат исключительно негативные компоненты: страх, недоверие, неуверенность. Каждый парень, который дорожит отношениями со своей девушкой, должен найти в себе силы победить эту проблему. Мы с радостью дадим тебе несколько рекомендаций, как это сделать.

Поставь себя на ее место

Для этого тебе нужно просто попросить ее делать то же самое, что вытворяешь ты. Пускай звонит тебе через каждые полчаса, устраивает сцены, постоянно спрашивает, где ты, с кем и чем занимаешься. Уже очень скоро ты поймешь, как сильно это напрягает и станешь относиться к ней с большим уважением и доверием.

Взгляни в лицо своим страхам

Если тебе никак не удается преодолеть свой страх перед ее общением с бывшим, с которым они остались друзьями, прими решительные меры - сам познакомся с этим человеком и не гнушайся иногда тусить с ними вместе. Скорее всего, ты очень быстро поймешь, что это общение не угрожает вашим отношениям. Твое напряжение поутихнет, а уверенности в себе станет больше.

Не устраивай допросов

Если тебе любопытно, какие у нее планы, то нет ничего плохого в том, чтобы спросить. Но это не должно выглядеть, как допрос. Например, если она говорит, что задержится на работе, то поинтересуйся в чем причина и кто ей поможет справиться с этой проблемой. Так будет устранена одна из главных причин ревности - неизвестность.

Ревность может стать главным гвоздем, который заколотит крышку гроба даже самых крепких отношений. Поэтому противостоять этой проблеме крайне важно. Также издание "Комментарии" расскажет, как спасти отношения, которые превратились в рутину.

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