Игра окончена: верные признаки полного краха отношений

Все отношения между парнем и девушкой проходят через испытания. Вы непременно преодолеете их, если эти отношения важны для вас и вы обое дорожите ими. Но иногда бывают моменты, когда все заходит настолько далеко, что уже нет другого выбора, кроме как сворачивать удочки и расходиться. Сегодня мы расскажем тебе о самых явных тревожных сигналах.

Отсутствие доверия

Доверие - это основа, на которой построены любые отношения. Крепость рушится, если этот фундамент дает трещину. Также отсутствие доверия непременно спровоцирует депрессию. Поэтому не тяни з разрывом, если уровень доверия между вами на нуле.

Разные планы на будущее

Общие планы на будущее являются тем лучем, который проводит вас через все испытания. Зачем быть вместе, если у вас абсолютно нет общих стремлений?

Удовольствие

Отношения поставят крест на шалостях с другими девушками. Кроме того, они существенно ограничат время, которое ты будешь проводить с друзьями за кружечкой пива. Это нормально. Но если отношения напоминают поводок и отрывают тебя от всех твоих любимых дел - время покидать бал.

Чужие

Этот пункт логично вытекает из пункта об отсутствии доверия. Чем большим масштабов он набирает, тем сильнее вы отдаляетесь друг от друга. И тогда непременно настанет миг, когда ты поймешь, что ничего общего, кроме тем для ссор, между вами нет. Поэтому беги как можно быстрее, если чувствуешь, что отчужденность только растет.

Если чувствуешь, что отношения совсем не ладятся, то лучше разорвать их как можно скорее. Но вполне возможно, что все не так плохо, и ты лишний раз накручиваешь себя. Поэтому издание "Комментарии" расскажет, как перестать усложнять отношения и стать счастливее.



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