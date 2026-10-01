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"И здесь я понял, что всё кончено": 10 мужчин рассказали, что стало последней каплей в браке

От измен и финансовых проблем до безразличия в важные моменты – мужчины назвали ситуации, после которых больше не видели будущего в браке

1 октября 2026, 15:01
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Сергій Кречмаровський

Иногда брак разрушает не одна большая ссора, а момент, после которого человек вдруг понимает, что продолжать отношения больше не может. Мужчины на Reddit рассказали, какие ситуации стали для них той же последней каплей.

"И здесь я понял, что всё кончено": 10 мужчин рассказали, что стало последней каплей в браке

Последняя капля в браке: мужчины рассказали, после каких ситуаций решили развестись. Фото: Pardaleone / Pixabay

Финансы и быт

  • Один из мужчин рассказал, что после рождения детей супруги договорились: жена вернётся к работе, когда дети пойдут в школу. Но этого не произошло. При этом семья испытывала финансовые трудности, а мужчина работал полный день и занимался приготовлением пищи, уборкой и детьми.

  • Другой мужчина признался, что трижды снимал деньги с пенсионного счета, чтобы спасти дом от потери. Жена, по его словам, не хотела жить в соответствии с их финансовыми возможностями.

  • Еще одна история касалась дорогого автомобиля. Муж приобрёл жене спортивную машину, хотя она настаивала на более дорогой модели. Уже после покупки женщина призналась, что действительно хотела именно более дешёвый вариант, но намеренно требовала более дорогой.

Равнодушие в важные моменты

  • Для одного из мужчин переломным стал случай, когда после падения со скейтборда он сломал ногу и попросил жену отвезти его в больницу. Она отказалась, сославшись на собственные планы.

  • Другой мужчина рассказал, что после каждой пробежки жены много лет приносил ей её любимую выпечку и напиток. Однажды она увидела видео о мужчине, который готовит жене завтрак в постель, и сказала, что хотела бы такого проявления заботы. Её муж напомнил, что годами делает для неё нечто подобное после пробежек. То, что она не воспринимала его заботу как что-то важное, стало для него болезненным моментом и в итоге одной из причин разрыва.

  • Ещё один мужчина рассказал, что супруга не захотела встретить его в аэропорту. Для него проблема была не в самой поездке, а в ощущении, что партнёрша не готова оказать даже простую поддержку.

Измена, животные и разные взгляды

  • Один муж нашёл дневник жены и узнал о её неоднократных попытках встречаться с его другом. Когда впоследствии она предложила вместе пойти с этим мужчиной выпить, он сообщил, что хочет развода.

  • Другой узнал об измене, когда застал жену за поцелуем с другой женщиной.

  • Ещё один конфликт возник из-за домашних животных. Жена хотела найти им новый дом, хотя мужчина жил с ними с самого их рождения. Он заявил, что тогда лучше будет найти другой дом для неё.

  • Для ещё одного супруга переломным стало то, что жена сказала: она больше не хочет следить за своей внешностью и не считает, что это нужно делать ему.

Эти истории показывают, насколько разными могут быть причины разрыва: от денег и быта до предательства, безразличия и несовместимых ожиданий от семейной жизни.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о четырех вопросах, которые следует обсудить с новым партнером перед сексом



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Источник: https://www.buzzfeed.com/ajanibazile/final-straw-divorced-men?origin=hfspl
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