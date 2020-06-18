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Было, но прошло: как понять, что отношения изжили себя

Наличие этих признаков указывает на то, что отношения продолжать не стоит

сегодня, 13:25
Автор:

Светлана Шкурупий
Было, но прошло: как понять, что отношения изжили себя

Идеальных отношений не существует, рано или поздно в каждой паре наступает кризисный период. И чтобы его пережить вместе, нужно научиться находить компромиссы и слышать друг друга. Однако, не всегда есть смысл продолжать отношения. Возможно, любовь прошла, и пора двигаться дальше. Как это определить?

Физическое насилие

Зачем находится в отношениях, где вы подвергаетесь физическому насилию со стороны партнера. Такой союз обречен на провал. Вместо любви, понимания и поддержки вы будете ощущать страх, боль, издевательство. Любое физическое насилие - кричащий сигнал о том, что пора расставаться. 

Психологическое насилие

Нет смысла продолжать отношения, если вы чувствуете постоянное психологическое насилие. Такие отношения называют токсичными, потому что партнер ломает вас под себя, игнорируя ваши потребности и желания. Регулярная критика, оскорбления - все это негативно влияет на ментальное здоровье. 

Противоположные цели в жизни

Например, вы мечтаете о детях, хотите большую и дружную семью, а у партнера другие планы или цели. Если желание иметь детей для вас принципиально важное - это причина поразмышлять о завершении отношений.

Запрет на самореализацию

Если партнер против того, чтобы вы развивались, самосовершенствовались, то стоит задуматься, нужны ли вам отношения, где вас будут постоянно в чем-то ограничивать.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что отношения станут намного счастливее, если партнеры перестанут все усложнять. Но как это сделать? 


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Источник: https://edinstvennaya.ua/index.php/psychology/relationship/33212-proshla-lyubov-5-vazhnyh-priznakov-chto-otnosheniya-izzhili-sebya
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