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Беременная любовница на свадьбе и муж, который бросил жену после родов: 10 историй неудачного брака

От измены прямо на свадебном торжестве до равнодушия после рождения ребенка - героини этих историй поделились моментами, когда поняли, что вышли замуж не за того человека.

3 ноября 2026, 22:22
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Сергій Кречмаровський

Иногда осознание того, что брак был ошибкой, приходит не после долгих лет ссор, а из-за одного поступка. Участницы обсуждения на BuzzFeed рассказали о ситуациях, которые окончательно изменили их отношение к семейной жизни. Издание собрало 20 таких признаний, а мы выбрали десять особенно красноречивых историй.

Беременная любовница на свадьбе и муж, который бросил жену после родов: 10 историй неудачного брака

Обручальное кольцо на пальце символизирует брак и семейные обязательства. Фото: Pixabay

Измена, равнодушие и унижения

  • На свадебное торжество одной пары пришла беременная любовница жениха. Это появление стало шокирующим свидетельством того, с кем невеста связала свою жизнь.

  • Одна из участниц обсуждения работала почти 80 часов в неделю, ухаживала за трехлетним ребенком и спала всего по два-четыре часа. Когда она со слезами спросила своего избранника, видит ли он, как ей тяжело, тот ответил: "Вижу. Мне просто все равно".

  • После 12 лет совместной жизни и рождения двоих детей выяснилось, что муж назначил наследницей свою взрослую замужнюю сестру.

  • Еще одна героиня поняла, что больше не хочет оставаться в браке, когда ее обвинили в измене с лучшим другом, с которым она дружила 15 лет. Причиной стала ссора из-за финансов и установленных ею личных границ. Позже избранник признал, что не верил собственным обвинениям, но было уже слишком поздно — она решила развестись.

  • Из-за отказа посреди рабочего дня внезапно отправиться играть в гольф жена услышала в свой адрес оскорбления и обвинения в лени. Впоследствии конфликты переросли в физическое насилие.

  • Еще в одной семье поводом для постоянных конфликтов стало недовольство внешностью партнерши. Ей даже угрожали разводом, если она наберет вес.

Когда брак превратился в бремя

  • После 18 лет совместной жизни стало очевидно, что помощи с детьми не дождаться даже во время летних каникул. Пока жена работала, ее партнер играл в видеоигры.

  • Беременная супруга не могла воспользоваться единственной ванной комнатой, поскольку ее избранник проводил там более 45 минут и не реагировал на просьбы освободить помещение.

  • После потери двойни поддержки не последовало: вместо того чтобы быть рядом с женой, муж смотрел футбол и брал длительные рабочие смены, хотя мог оформить отпуск.

  • Еще одна история связана с возвращением из роддома. В день выписки жены с новорожденным ребенком ее партнер отправился кататься на водных лыжах с друзьями.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, какой неожиданный тренд в TikTok обещает женщинам лучших мужей



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Источник: https://www.buzzfeed.com/bellaarnold/women-regretting-marriages-stories
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