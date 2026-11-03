Беременная любовница на свадьбе и муж, который бросил жену после родов: 10 историй неудачного брака

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Сергій Кречмаровський
Иногда осознание того, что брак был ошибкой, приходит не после долгих лет ссор, а из-за одного поступка. Участницы обсуждения на BuzzFeed рассказали о ситуациях, которые окончательно изменили их отношение к семейной жизни. Издание собрало 20 таких признаний, а мы выбрали десять особенно красноречивых историй.
Обручальное кольцо на пальце символизирует брак и семейные обязательства. Фото: Pixabay
На свадебное торжество одной пары пришла беременная любовница жениха. Это появление стало шокирующим свидетельством того, с кем невеста связала свою жизнь.
Одна из участниц обсуждения работала почти 80 часов в неделю, ухаживала за трехлетним ребенком и спала всего по два-четыре часа. Когда она со слезами спросила своего избранника, видит ли он, как ей тяжело, тот ответил: "Вижу. Мне просто все равно".
После 12 лет совместной жизни и рождения двоих детей выяснилось, что муж назначил наследницей свою взрослую замужнюю сестру.
Еще одна героиня поняла, что больше не хочет оставаться в браке, когда ее обвинили в измене с лучшим другом, с которым она дружила 15 лет. Причиной стала ссора из-за финансов и установленных ею личных границ. Позже избранник признал, что не верил собственным обвинениям, но было уже слишком поздно — она решила развестись.
Из-за отказа посреди рабочего дня внезапно отправиться играть в гольф жена услышала в свой адрес оскорбления и обвинения в лени. Впоследствии конфликты переросли в физическое насилие.
Еще в одной семье поводом для постоянных конфликтов стало недовольство внешностью партнерши. Ей даже угрожали разводом, если она наберет вес.
После 18 лет совместной жизни стало очевидно, что помощи с детьми не дождаться даже во время летних каникул. Пока жена работала, ее партнер играл в видеоигры.
Беременная супруга не могла воспользоваться единственной ванной комнатой, поскольку ее избранник проводил там более 45 минут и не реагировал на просьбы освободить помещение.
После потери двойни поддержки не последовало: вместо того чтобы быть рядом с женой, муж смотрел футбол и брал длительные рабочие смены, хотя мог оформить отпуск.
Еще одна история связана с возвращением из роддома. В день выписки жены с новорожденным ребенком ее партнер отправился кататься на водных лыжах с друзьями.
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