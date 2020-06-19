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Завтракаем правильно: четыре вкусных летних рецепта для мужчин

Эти нехитрые блюда обеспечат тебя энергией на весь день

сегодня, 15:44
Автор:

Зинченко Павел
Завтракаем правильно: четыре вкусных летних рецепта для мужчин

Лето - время здоровых завтраков. Все мы хотим быть в форме для того чтобы иметь возможность активно отдохнуть, а также, чтобы легче пережить невероятную жару, которая в этом году чередуется с мощными ливнями. Именно поэтому следить за своим утренним рационом летом особенно важно. А тем более, мужчинам, которые должны быть всегда готовыми к любым вызовам. В связи с этим мы расскажем тебе несколько вкусных рецептов настоящего мужского летнего завтрак.

Творожный завтрак

В сущности, очень неплохо на завтрак обойтись лишь тарелкой творога. Если для тебя это слишком уж аскетично, то можешь добавить к нему орехи, ягоды, варенье или мед. Можно также взбить творог в блендере вместе со сливками, получится воздушный крем.

Летний омлет

Взбитые яйца обещают значительно более сытный завтрак. Сначала поджарь на сковородке тонко нарезанный сладкий перец, а также дольки свежих помидоров. Затем залей все это взбитыми яйцами, которые можно смешать с кусочками сыра. Все это следует запекать на слабом огне на протяжении четырех-пяти минут. Можно добавить зелени по желанию.

Рисовая каша с фруктами

Этот полезный завтрак подойдет каждому члену семьи. Полтора стакана риса нужно сварить в 2,5 стаканах воды, смешать с 3 столовыми ложками сахара и добавить нарезанные кусочками фрукты. Вполне подойдут яблоки, сливы, изюм. Для придания вкуса в кашу можно добавить сливочного масла.

Мюсли

Глубокую тарелку следует наполнить кукурузными или овсяными хлопьями, а затем залить молоком или йогуртом. Чтобы было больше витаминов, в кашу можно добавить ягоды и нарезанные фрукты.

Эти вкусные и полезные завтраки настроят тебя на позитивную волну перед началом нового дня. Также издание "Комментарии" расскажет о трех секретах идеального завтрака.


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Источник: https://mport.ua/zdorove/eda/1863632-5-poleznykh-letnikh-zavtrakov-dlya-muzhchin
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