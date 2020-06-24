В Швейцарии требуют переименовать "гавайскую пиццу" с ананасами, чтоб защитить права гавайцев

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Екатерина Белоброва
Левые политические активисты в Швейцарии хотят запретить называть пиццу с ананасами "гавайской" из-за того, что это название отсылает к колониальной эпохе и угнетению полинезийских аборигенов. Об этом написал на своей странице Facebook блогер Денис Гороховский, отсылаясь к западным СМИ.
Так, инициаторы переименования пиццы с популярной начинкой призывают заказывать "пиццу с ананасами вместо "гавайской".
"Гавайи изначально были заселены полинезийцами и были аннексированы Соединенными Штатами в 1898 году. А ананас, якобы, был необходим для процесса колонизации. Он был введен поселенцами в 19 веке и был основным экспортным продуктом плантационной промышленности. Местное население было использованы белыми поселенцами для выращивания ананасов", - отсылает блогер к источнику.
Левые силы Швейцарии подчеркивают, что коренные жители Гавайи никогда не готовили пиццу с ананасами и это блюдо не имеет ничего общего с их традиционной кухней.
"При этом аборигены остаются в угнетенном положении и не имеют прав на собственные территории. Просим изменить название "гавайской" пиццы", - цитирует Гороховский издание.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что пицца пепперони буквально спасла жизнь американскому подростку.
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