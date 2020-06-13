Три рецепта мохито: как приготовить освежающий коктейль дома

Мохито – излюбленный коктейль многих, а летом свежесть этого напитка просто незаменима. Приготовить кубинский коктейль легко можно и в домашних условиях. Кроме того, мохито остается таким же вкусным и в безалкогольном варианте. Так что порадовать свежим напитком можно всю семью, включая детвору.

Алкогольный вариант

Алкогольный мохито в классическом варианте имеет 5 ингредиентов: содовая, коричневый сахар, лайм, свежая мята, светлый ром и колотый лед. На 1 порцию понадобится 2 чайные ложки тростникового сахара, 6-8 листьев мяты, газировка (по вкусу), две половинки лайма, 30 мл светлого рома, лед и листик мяты для украшения. Для начала следует положить сахар и промытую мяту в бокал. Туда влить газировку. Затем хорошо разомните массу, чтобы сахар растворился, а аромат мяты стал более выраженным. После необходимо выжать сок из обеих половинок лайма, но в бокал положить только одну. Теперь можно добавить ром и все тщательно перемешать. Осталось наполнить бокал льдом, влить оставшуюся газировку и украсить – напиток готов.

Без алкоголя

Для приготовления безалкогольного мохито необходимо 10 г свежей мяты, половина лайма, 150 мл спрайта, 8 кусков льда, 1 чайную ложку тростникового сахара. Сначала следует нарезать лайм, затем положить его в бокал. Туда добавить мяту и тростниковый сахар, и все это размять. Потом надо всыпать ледяную крошку, а уже после всю смесь переложить в шейкер и взбить. После массу переложите в бокал, залейте спрайтом, а для украшения используйте листик мяты и лайм. Коктейль готов к употреблению.

На всю семью

Чтобы запастить напитком для всех семьи понадобится чуть больше ингредиентов: 35 г свежей мяты, 5 столовых ложек тростникового (коричневого) сахара, 2 лайма, 1,2-1,5 л газировки (содовой), лед. Такого количества составляющих хватит на объем кувшина в 1,5 л. Для начала вам нужно разрезать на 4 части каждый из лаймов, а затем вручную выжать из них сок в кувшин. После добавляем сахар и листья мяты (их также можно вручную порвать). С помощью барного пестика-толкушки следует подавить массу внутри емкости, а затем засыпать все льдом – наполовину. И уже до краев залить газированную воду. Все, можно разливать коктейль по бокалам, украшая веточками мяты.

Добавим, что для разнообразия в мохито нередко добавляют клубнику или манго.

Раньше "Комментарии" писали, как разнообразить окрошку неожиданным ингредиентом.

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