Сочно и вкусно: лучшие рецепты маринадов для шашлыка

Нынешний уикенд для украинцев затянется: в воскресенье 28 июня мы празднуем День Конституции, поэтому выходной будет еще и в понедельник, 29 июня. Так что есть повод, помня о масочном режиме и социальной дистанции, устроить семейные посиделки или встречу с друзьями за шашлыком. Не стоит забывать, что залог вкусного мяса – маринад, о чем необходимо побеспокоиться заранее. Мы собрали лучшие рецепты маринадов, чтобы шашлык был сочным и насыщенным.

Простой маринад

Вам потребуется 250 мл уксуса, 1 пучок зелени петрушки, 2 лавровых листа, 1 крупная белая репчатая луковица, соль, черный молотый перец. Порезать петрушку, лук (кольцами). Мясо (1 кг) залить уксусом и добавить все остальные ингредиенты. Мариновать 2 часа.

Кавказский маринад



Взять 1 кг баранины, 3 шт. белого репчатого лука, 3 ст. л. лимонного сока, соль, перец черный, зелень петрушки. Лук мелко нарезать или натереть на терке. Куски баранины посолить, поперчить, засыпать луком, измельченной зеленью петрушки, затем добавить уксус, все перемешать и оставить на 4-6 часов в прохладном месте.

Маринад из гранатового сока

Для приготовления понадобятся 2 кг свинины или баранины, 5 шт. белого репчатого лука, 700 мл гранатового сока, 30 г розмарина, свежая зелень (укроп, петрушка, кинза, базилик), перец, соль. Лук нарезать крупными полукольцами, после чего вместе с кусками мяса положить в кастрюлю и тщательно перемешать. Сверху посыпать перцем, солью, специями, розмарином и зеленью. Все залить гранатовым соком, перемешать, накрыть мясо тарелкой, а сверху поставить груз. Отметим, что маринад должен полностью покрыть мясо. Оставить мариноваться на 3-6 часов.

Маринад с киви

Нужны такие ингредиенты на 1 кг телятины: 1 шт. репчатого лука, 4 шт. киви, перец, соль. Киви натереть на терке. Лук измельчить и смешивать со специями. Затем добавить киви. Оставить мясо в маринаде для шашлыка на 20 минут.

Пряный маринад



Потребуется 500 г свинины, 500 г репчатого лука, 1-2 ст. л. растительного масла, 1 ст. л. майонеза, перец черный молотый, лавровый лист (меленый), приправа "Хмели-Сунели", перец красный молотый. Лук пропустить через мясорубку, добавить растительное масло, майонез, перец, лавровый лист и приправу. Положить свинину в маринад, перемешивать и оставить на 5-6 часов в прохладном месте.

Мятно-лимонный маринад

Такой маринад подойдет для приготовления шашлыка из 1 кг курицы. Ингредиенты: веточка свежей мяты, 4 ст. л. лимонного сока, 100 мл белого вина, 1 шт. репчатого лука, 1 шт. веточки майорана, 1 шт. веточки тимьяна, 0,5 ст. л. красного перца, 0,5 ст. л. красного сладкого перца, 3 зубчика чеснока. Лук мелко нарезать. Мяту измельчить и полить лимонным соком. Смешивать куски мяса, лук и мяту, после добавить пряности и чеснок. Все залить вином и перемешать. Оставить курицу в маринаде на 30 минут.

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