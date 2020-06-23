Рецепт Тирамису с клубникой: как приготовить эффектный торт без выпечки

Фото: bene-gusto.com

Десерт Тирамису придумали в Италии, но во всем мире готовят его уже более полувека. Согласно классическому рецепту, печенье Савоярди со сливочным кремом выкладывают в большую стеклянную форму, или же делают порционные десерты в стаканчиках, а также научились готовить торты. Самый лучший вариант для всей семьи – торт Тирамису без алкоголя. Рецепт простого в приготовлении, но эффектного в подаче и изумительного по вкусу десерта опубликовал сайт кулинарный сайт Bene Gusto.

Клубничный Тирамису без грамма алкоголя можно приготовить даже на детский День рождения. Для этого понадобятся такие ингредиенты: 350 г печенья Савоярди, 600 г сливочного сыра, 300 г клубники, 250 мл сливок 33% жирности, 150 г сахара, 50 мл холодной воды, 10 г желатина, 3 желтка и 1 ч.л ванильного сахара.

Нарежьте клубнику: крупные ягоды режем на четыре части, ягоды помельче — пополам. Дальше закладывайте в сотейник, добавьте 2 ст.л сахара и ставьте на плиту. Клубнику томить на медленном огне, пока она пустит сок. Клубничный сироп понадобиться для пропитки Савоярди. (При желании можно добавить ром). Готовую клубнику следует отбросить на дуршлаг.

После этого в миску поместите желтки и оставшийся сахар, поставьте на водяную баню. Будьте внимательны, дно миски не должно касаться воды. Постоянно перемешивая смесь, нужно заварить желтки.

Затем заливаем желатин холодной водой и оставляем набухать на 10 минут. Когда он вберет всю жидкость, распускаем желатин на водяной бане. Масса должна быть прозрачной и однородной без комочков. Постарайтесь не перегревать массу, иначе желатин потеряет свои свойства.

Для приготовления крема необходимо жирные сливки взбить с ванильным сахаром. Затем при помощи миксера взбейте заваренные с сахаром желтки. Когда масса посветлеет и увеличится в объеме, в несколько приемов добавляйте сливочный сыр. Добавим, что вместо маскарпоне можете использовать любой доступный сливочный сыр. В готовую массу нужно добавить взбитые сливки и перемешать. Сюда же отправьте растопленный желатин и хорошо перемешайте.

И вот – приступаем к сборке торта. Чтобы сделать красивую окружность из печенья Савоярди, обрежьте один край, делая ровный срез. Так печенье будет удобно укладывать. По окружности разъемного кольца или формы выставляем печенье сахарным краем наружу. На дно также укладываем слой печенья, сюда же укладываем обрезки. Пропитываем сладким клубничным сиропом и покрываем слоем крема. Сверху выкладываем кусочки проваренной клубники. Затем снова укладываем печенье и повторяем процедуру. Должно получиться три слоя.

Далее десерт поместите в холодильник на 3-4 часа пропитываться. Для украшения можете использовать какао, миндальные лепестки и ягоды.





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