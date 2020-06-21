Рецепт идеального завтрака: как приготовить сырники, которые всегда получаются

Один из вкуснейших вариантов завтрака, конечно же, сырники. Если знать нюансы приготовления этой выпечки, то утреннее лакомство получится просто идеальным. Казалось бы, готовить это блюдо проще простого, но у каждой хозяйки хоть раз "что-то пошло не так". Популярный повар Евгений Клопотенко раскрыл рецепт сырников, которые всегда получаются.

Для приготовления классических сырников потребуются такие ингредиенты: 400 г творога, 1 яйцо, 3 ст. л. муки (и дополнительно для панировки), 3 ст. л. сахара (можно больше, кто любит сырники послаще), 3-4 ст. л. подсолнечного масла для жарки, 1 щепотка соли, 10 г ванильного сахара.

Первое, что нужно сделать, переложить творог (он должен быть не кислым и влажным) в небольшую стеклянную или пластиковую миску. Туда добавить щепотку соли, яйцо, сахар и ванильный сахар.

После этого все ингредиенты в миске нужно перемешать до получения однородной массы. Для этого лучше всего использовать обычную вилку или толкушку для картофеля.

Затем к полученной творожной смеси добавьте муку. Отметим, что в случае, если творог оказался достаточно мокрым, то можно добавить еще одну столовую ложку муки. Однако перебарщивать также не стоит, а то сырники не получатся нежными.

Далее вам надо смочить руки небольшим количеством подсолнечного масла и формировать из творожной массы небольшие шарики диаметром 3-4 см. После шарики приплюсните – должны выйти красивые небольшие сырники. Затем запанируйте сырники в муке, так они не потеряют форму и зажарятся до аппетитной корочки.

Приступайте к жарке. Для этого разогрейте антипригарную сковородку с 3-4 ст. л. подсолнечного масла на среднем огне. Важно, чтобы сковородка для сырников была хорошо разогрета. Еще один совет – не уменьшать огонь при жарке, это залог идеальной прожарки. Для того, чтобы получить красивую золотистую корочку обжаривайте сырники по 2-3 минуты с каждой стороны.

Лишнее масло с сырников нужно удалить, переложив их на бумажное полотенце. При подаче сырники можно посыпать сахарной пудрой, или же добавить варенье или сметану.

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