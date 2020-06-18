Пять вкусных блюд, которые можно приготовить из бананов

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Банан - очень полезный продукт в нашем рационе. Этот фрукт богат на различные витамины и микроэлементы, которые улучшают пищеварение, регулируют кровяное давление, а также укрепляют иммунитет. Бананы можно есть в свежем виде, но еще из них получаются вкусные блюда.

Мороженое

Возьмите 3-4 спелых банана, очистите их от кожуры и нарежьте колечками. Поместите фрукт на разделочную доску и отправьте на ночь в морозилку. Затем выложите бананы в чашу блендера и измельчите до однородной массы. Банановая смесь должна стать однородной, гладкой, тающей - как настоящее мороженое. Если фрукт недостаточно сладкий, добавьте в мороженое мед или другой подсластитель.

Ленивый пудинг

Подготовьте следующие продукты: 4 банана, 1 стакан молока, ½ стакана манной крупы и 2 яйца.

Способ приготовления: Разрежьте очищенные бананы на кусочки и равномерным слоем положите в форму для запекания. Взбейте молоко с яйцами, добавьте манку и взбейте снова. Залейте бананы полученной смесью и поставьте в разогретую на 180 С духовку, минут на 40. Подождите, пока пудинг немного остынет и только тогда вынимайте из формы.

Блины

Для того, чтобы сделать вкусные блинчики, вам понадобится всего 2 банана и 2 куриных яйца. Фрукт необходимо размять вилкой до пюреобразного вида, разбить два яйца и тщательно перемешать с бананами. Лучше это сделать с помощью блендера. Разогрейте сухую сковородку и жарьте блинчики с двух сторон до золотистой корочки.

Смузи

Приготовьте из желтого фрукта освежающий смузи. Для этого возьмите 1 банан, ½ стакана молока, 1 стакан йогурта и 1 столовую ложку меда, а также осколки льда. Взбейте блендером банан, молоко, мед и лед, потом вводите йогурт и взбейте смесь еще раз. Можно добавить любых ягод, например, клубники, вишни, они добавят яркости смузи и сделают его вкуснее.

Пирог

Для приготовления вкусного и ароматного пирога вам понадобятся: 1 банан, 2 яйца, 110 г муки, 90 г сливочного масла, 90 г сахарной пудры и ½ чайной ложки соды и разрыхлителя. Все компоненты тщательно перемешайте и взбейте миксером. В помазанную маслом форму вылейте тесто, отправьте в духовой шкаф на полчаса при 180 С , и банановый пирог готов!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему бананы нельзя есть на голодный желудок.

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