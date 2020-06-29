Пять нескучных закусок: рецепты для пикника на скорую руку

Украинцам напоследок июня повезло с затянувшимся уикендом. Выходные – отличный повод собраться на пикник с друзьями или семьей. Коронное блюдо посиделок на природе, конечно же, шашлык, но не менее важны и закуски. Мы подобрали рецепты вкусных и нескучных закусок, которые можно приготовить на скорую руку и подать к столу.

Капрезе

Для приготовления понадобятся: шпажки для закусок, моцарелла, базилик, помидоры черри и бальзамический уксус. Нанизайте на шпажки сыр, базилик и помидоры, а перед подачей полейте бальзамическим уксусом.

Рулетики с индейкой

Закуска состоит из лаваша или лепешки, сливочного сыра, листьев салата, индейки, томатов, яиц, лука, бекона и авокадо. Смажьте лепешку или лаваш сливочным сыром, затем выложите сверху листья салата, индейку, томат, яйцо, лук и авокадо. После добавьте бекон, аккуратно сверните трубочку и разрежьте ее пополам.

Сэндвич с абрикосом

Сформируйте сэндвичи из цельнозернового хлеба, огурцов, сливочного сыра, свежего базилика, абрикосов и петрушки.

Рулетики из пекинской капусты

Для приготовления нужны: 7 листьев пекинской капусты, 150 г творога, 2 зубчика чеснока, свежий укроп, соль и перец. Творог посолить и поперчить, к нему добавить мелко нарезанный укроп. После к массе добавить натертый на мелкой терке чеснок и хорошо перемешать. У листьев пекинской капусты срежьте жесткую белую часть. Далее на край листа выложите 1/7 часть творожной массы, заверните начинку в лист капусты, подвернув края (таким способом формируют голубцы).

Лодочки из перцев и сыра

Возьмите 500 г сыра фета, 3 шт. болгарского перца, 3 зубка чеснока, 5 веточек петрушки, 5 веточек укропа, соль, черный молотый перец, майонез. Сыр натереть на крупной терке или нарезать кусочками в миску. Мелко нарезанные укроп и петрушку, натертый на мелкой терке чеснок перемешать, приправив перцем и солью. Болгарский перец разрезать на две половинки, очистить от семян и белых прожилок. После плотно нафаршировать приготовленной сырно-чесночной начинкой. Перед подачей нарезать на порционные лодочки. Добавим, что нож перед этим следует обмакнуть в холодной воде.

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