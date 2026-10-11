Не только из свеклы: 10 неожиданных фактов о пищевых красителях, которые вас удивят

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Сергій Кречмаровський
Пищевые красители помогают продуктам сохранять привлекательный вид, но их происхождение может удивить. Для получения разных оттенков используются не только привычные овощи и фрукты, но и специи, семена, цветы, спирулина и даже насекомые.
Специи и травы как пример природных источников цвета для пищевых продуктов. Автор: Barnabas Sani / Pexels
Красный краситель может происходить от насекомых. Кармин и кошенильный экстракт получают из самок насекомого Dactylopius coccus. После переработки они становятся источником красного цвета, используемого для придания продуктам красных и розовых оттенков.
Желтый цвет можно получить из куркумы. Она содержит куркумин – природный пигмент, который придает специи характерный желтый цвет. Экстракты куркумы используют в качестве источника цвета в пищевых продуктах.
Еще один необычный источник – семена тропического дерева Bixa orellana. Из него получают аннато, которое может придавать продуктам желтый, оранжевый или красноватый оттенок.
Красный пищевой цвет можно получить из обычной свеклы. Обезвоженную свеклу используют как источник красителя, способного придавать продуктам от голубовато-красного до коричневого оттенка.
Синий цвет может иметь растительное происхождение. Экстракт цветов мотылькового горошка, или Clitoria ternatea, используют в качестве пищевого красителя. Он дает продуктам синий оттенок.
Еще одним источником синего цвета является спирулина. Ее экстракт используют в пищевых продуктах, а за характерный синий оттенок отвечает пигмент фикоцианин.
Карамельный цвет – тоже пищевой краситель. Карамельный краситель получают при специальной термической обработке углеводов. Его используют для придания продуктам цвета от желтого и янтарного до коричневого.
Источником природного цвета может быть и виноградная кожура. Ее экстракт используют для получения красных и фиолетовых оттенков в пищевых продуктах.
Цвет пищи может являться своеобразной подсказкой для потребителя. Например, он помогает отличать продукты с разными вкусами и формировать ожидания их вкуса еще до того, как человек попробует продукт.
Есть и другая причина использования красителей. При производстве и хранении продукты могут терять естественный цвет под воздействием света, воздуха, температуры и других факторов. Пищевые красители помогают компенсировать эти изменения и сохранять привычный для потребителя вид продукта.
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