Не только из свеклы: 10 неожиданных фактов о пищевых красителях, которые вас удивят

Пищевые красители помогают продуктам сохранять привлекательный вид, но их происхождение может удивить. Для получения разных оттенков используются не только привычные овощи и фрукты, но и специи, семена, цветы, спирулина и даже насекомые.

Специи и травы как пример природных источников цвета для пищевых продуктов. Автор: Barnabas Sani / Pexels

Красный краситель может происходить от насекомых. Кармин и кошенильный экстракт получают из самок насекомого Dactylopius coccus. После переработки они становятся источником красного цвета, используемого для придания продуктам красных и розовых оттенков.

Желтый цвет можно получить из куркумы. Она содержит куркумин – природный пигмент, который придает специи характерный желтый цвет. Экстракты куркумы используют в качестве источника цвета в пищевых продуктах.

Еще один необычный источник – семена тропического дерева Bixa orellana. Из него получают аннато, которое может придавать продуктам желтый, оранжевый или красноватый оттенок.

Неожиданные источники синего и красного

Красный пищевой цвет можно получить из обычной свеклы. Обезвоженную свеклу используют как источник красителя, способного придавать продуктам от голубовато-красного до коричневого оттенка.

Синий цвет может иметь растительное происхождение. Экстракт цветов мотылькового горошка, или Clitoria ternatea, используют в качестве пищевого красителя. Он дает продуктам синий оттенок.

Еще одним источником синего цвета является спирулина. Ее экстракт используют в пищевых продуктах, а за характерный синий оттенок отвечает пигмент фикоцианин.

Карамельный цвет – тоже пищевой краситель. Карамельный краситель получают при специальной термической обработке углеводов. Его используют для придания продуктам цвета от желтого и янтарного до коричневого.

Источником природного цвета может быть и виноградная кожура. Ее экстракт используют для получения красных и фиолетовых оттенков в пищевых продуктах.

Зачем продуктам нужен цвет

Цвет пищи может являться своеобразной подсказкой для потребителя. Например, он помогает отличать продукты с разными вкусами и формировать ожидания их вкуса еще до того, как человек попробует продукт.

Есть и другая причина использования красителей. При производстве и хранении продукты могут терять естественный цвет под воздействием света, воздуха, температуры и других факторов. Пищевые красители помогают компенсировать эти изменения и сохранять привычный для потребителя вид продукта.

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