Лимонад с имбирем и лавандой: рецепт освежающего напитка

В жаркую погоду нам не обойтись без лимонада, ведь этот напиток хорошо освежает и обогащает организм витаминами. Предлагаем вам приготовить его не по классическому рецепту, а с необычным ингредиентом - лавандой. Она придаст напитку неповторимый аромат и изысканный вкус.

Для приготовления лимонада вам понадобятся: 2-3 лимона, 2 ст. л. сухой лаванды, 1 ч. л. молотого имбиря, 1 ст. л. меда или сахара, 0, 5 л. воды для сиропа, 2 л воды обычной и лед.

Способ приготовления: В первую очередь, приготовьте лавандовый сироп. Для этого возьмите сухие (или свежие) соцветия и залейте их водой. Добавьте к ним имбирь. Поставьте кастрюльку на плиту. Если вы хотите подсластить сироп с помощью сахара, то добавляйте его на начальном этапе. Если же используете мед, тогда добавляйте его в теплый отвар на этапе настаивания. Доведите смесь до кипения, уменьшите огонь и поварите еще 3 минутки. После этого снимите сироп с плиты и дайте ему настояться один час.

Далее переходите к главным ингредиентам, без которых не обходится лимонад - сочным лимонам. Выжимаем сок из плодов цитрусовых и избавляем их от косточек. Теперь осталось соединить все компоненты: лавандовый сироп, воду, лимонный сок и лед.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить домашний лимонад.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!