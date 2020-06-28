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Как замариновать овощи для гриля: рецепт медовой заправки

Овощи, поджаренные на гриле, станут еще вкуснее и аппетитнее

сегодня, 12:00
Автор:

Светлана Шкурупий
Как замариновать овощи для гриля: рецепт медовой заправки

Овощи на гриле – универсальная закуска, полезный гарнир и летний салат. Это блюдо идеально подойдет как для вегетарианца, так и для мясоеда. Предлагаем вам рецепт медовой заправки, которая добавит овощам неповторимый вкус и аромат. 

Итак, для приготовления маринада вам понадобятся: баклажаны, помидоры, морковь, болгарский перец, 4 зубчика чеснока, 1,5 ст. л. меда, 1 ст. л. соевого соуса, 6 ст. л. оливкового масла, соль и перец по вкусу.

Способ приготовления: баклажаны нарежьте толстыми пластами вдоль, болгарский перец нарежь пополам и удалите семена, а помидоры и морковь нарежь кольцами. Смешайте оливковое масло с медом, соевым соусом, измельченным чесноком, солью и перцем по вкусу.

В подходящей емкости залей овощи маринадом, тщательно перемешайте и оставьте на полчаса. Затем обжарьте овощи до темных полос с обоих сторон на сковороде гриль или на открытой решетке на мангале. Готовые овощи дополните свежим розмарином. Приятного аппетита!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить вкусный маринад для шашлыков, чтобы мясо получилось сочным.


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Источник: https://edinstvennaya.ua/foodstyle/recipes/30826-ovoshti-na-grile-v-medu
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