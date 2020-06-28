Как замариновать овощи для гриля: рецепт медовой заправки

Овощи на гриле – универсальная закуска, полезный гарнир и летний салат. Это блюдо идеально подойдет как для вегетарианца, так и для мясоеда. Предлагаем вам рецепт медовой заправки, которая добавит овощам неповторимый вкус и аромат.

Итак, для приготовления маринада вам понадобятся: баклажаны, помидоры, морковь, болгарский перец, 4 зубчика чеснока, 1,5 ст. л. меда, 1 ст. л. соевого соуса, 6 ст. л. оливкового масла, соль и перец по вкусу.

Способ приготовления: баклажаны нарежьте толстыми пластами вдоль, болгарский перец нарежь пополам и удалите семена, а помидоры и морковь нарежь кольцами. Смешайте оливковое масло с медом, соевым соусом, измельченным чесноком, солью и перцем по вкусу.

В подходящей емкости залей овощи маринадом, тщательно перемешайте и оставьте на полчаса. Затем обжарьте овощи до темных полос с обоих сторон на сковороде гриль или на открытой решетке на мангале. Готовые овощи дополните свежим розмарином. Приятного аппетита!

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