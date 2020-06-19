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Как приготовить кабачковый блинный торт: рецепт закуски из кабачков для гурманов

Блинный торт из кабачков станет вкусной и изысканной закуской, а рецепт блюда покорится даже новичкам

сегодня, 12:00
Автор:

Таисия Ерохина
Как приготовить кабачковый блинный торт: рецепт закуски из кабачков для гурманов

Фото: bene-gusto.com

Кабачок – исключительно летний овощ, незаменимый ингредиент блюд жаркой поры. Кроме традиционных оладьев или соте, из кабачков можно приготовить более изысканную закуску – блинный торт. Приготовить это блюдо под силу даже новичкам. Рецептом кабачкового блинного торта, делиться кулинарный сайт  Bene Gusto.

На приготовление торта понадобится около 40 минут. Вам потребуются такие ингредиенты: 2 яйца, 1 средний кабачок, 300 мл молока, 250 г муки, 200 г сметаны, 4 ст.л растительного масла, 2 зубчика чеснока, пучок укропа, 1 ч.л сахара, 1/2 ч.л соли, перец.

Для начала необходимо смешать в миске яйца, сахар, соль, перец и молоко. После добавить просеянную муку и замешать тесто. После этого нужно нарезать кабачок небольшими кубиками и перебить его в пюре при помощи блендера. Массу добавить к тесту и хорошо перемешать. Далее нагреть на сковороде рафинированное растительное масло, вылить в тесто и перемешать. Будьте внимательны, блины нужно жарить на сухой сковороде.

После приготовления коржей - блинов - нужно сделать крем. Для него смешайте сметану и пару зубчиков чеснока. Каждый блинчик смазать сметаной и выкладывать горкой. В качестве прослойки по желанию можно использовать майонез, крем чиз, или же переложить несколько блинчиков тонкими слайсами ветчины или бекона.


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Источник: https://www.bene-gusto.com/kabachkovyy-blinnyy-tort/
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