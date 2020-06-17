Как приготовить домашнее мороженое: три несложных рецепта

Мороженое – главное летнее лакомство, которое любят и дети, и взрослые. В магазинах сейчас можно выбрать десятки наименований и видов этого продукта, но самое вкусное мороженое – приготовленное своими руками. Сделать это в домашних условиях несложно, если следовать рецепту.

Классическое молочное мороженое

Вам понадобятся такие ингредиенты: желтки - 5 шт., сахарная пудра - 100 г, молоко - 1/2 л, сливки, жирностью 33% - 250 г, ванилин - 10 г. Сначала нужно растереть желтки с сахарной пудрой и ванилином до однородной массы. Затем вскипятить молоко, половину из которого добавить к желткам – все тщательно перемешать. После в массу добавить остальную часть горячего молока. Далее все варить 2-3 минуты на слабом огне, постоянно помешивая. Должна получиться масса консистенции жидкой сметаны. После смесь охладить до комнатной температуры, затем – в холодильник. Далее нужно взбить миксером до средних пиков охлажденные сливки, смешать их с желтково-молочной массой, все это поместить в закрытый контейнер и убрать в морозилку. Мороженое застывает примерно за 10-12 часов. В первые 5 часов смесь нужно перемешивать миксером каждые 20-60 минут.

Лимонное мороженое

Для мороженого с кислинкой потребуются 500 г сливок (33%), 300 г сгущенного молока, лимонный сок из 1 лимона, 1 ч. л. цедры. Сначала при помощи миксера взбейте до средних пиков сливки. К ним добавьте сгущенное молоко, лимонный сок, измельченную лимонную цедру – все тщательно перемешайте. Затем в течение первых 2-3 часов замораживания необходимо перемешивать смесь венчиком каждые 30 минут.

Творожное мороженое с апельсином и вином

Чтобы приготовить такое необычное мороженое возьмите творог (18%) - 400 г, сгущенное молоко – 1 банка, сливки(33%) - 300 г, сахар - 1/2 стакана, сливочное масло - 50 г, вода - 1/3 стакана, сок и цедру 2 апельсинов, белое десертное вино - 2 ст. л., ванилин - 10 г. Во-первых, нужно приготовить апельсиновый сироп. Для этого налейте в небольшую кастрюлю воду, добавьте сахар и масло и вскипятите на слабом огне, при этом постоянно помешивайте массу. После в сироп нужно добавить сок и цедру, все перемешать, снова довести до кипения и потом снять с огня. В сироп влить вино и оставить остужаться до комнатной температуры. Во-вторых, взбейте блендера творог и сгущенку, чтобы масса получилась однородной и пышной. В-третьих, нужно взбить сливки и смешать их с творожной массой. Далее выкладывайте мороженое в форму, местами заливая апельсиновым сиропом. Замораживать лакомство нужно в течение 10-12 часов.

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