Как правильно заморозить помидоры и баклажаны в домашних условиях

Конец лета – самый лучший сезон, чтобы заморозить на зиму овощи и зелень. Зимой они будут стоить гораздо дороже, а вкуса и пользы будет меньше. Поэтому не ленимся и замораживаем помидоры, баклажаны. Замораживание – пожалуй, самый выгодный и удобный способ консервирования. При этом способе вы не используете ни уксус, ни соль, ни высокие температуры, разрушающие практически все витамины. При замораживании тоже теряется некоторое количество витаминов, но эти потери сопоставимы с варкой и маринованием. Как правильно и быстро заморозить овощи, пишет Радио MAXIMUM.

Рецепт - фото из открытых источников

ЗАМОРАЖИВАНИЕ ПОМИДОРОВ



Как заморозить помидоры? Подготовьте помидоры для заморозки. Выбирайте только самые лучшие, крепкие, целые плоды. Слишком сочные не подойдут, если вы планируете их нарезать. Хорошо вымойте помидоры. То же касается и помидоров черри. Оставляйте только самые лучшие плоды. Вымойте их в прохладной воде. Откиньте вымытые помидоры на дуршлаг, дав стечь излишней жидкости. Затем обсушите их бумажными полотенцами. То же самое проделайте с помидорами черри. Самый простой способ заморозить помидоры – сделать это без вырезки. Небольшие чистые и сухие плоды переложите в удобную форму в один слой, чтобы они не касались друг друга. Уберите в морозильную камеру. Как только плоды заморозятся, разложите в соответствующую тару. Это могут быть полиэтиленовые пакеты, пищевые контейнеры. И храните в морозильнике.

Мелкие плоды замораживаются быстро, буквально через час. Заготовка помидоров, нарезанных тонкими слайсами, подойдет поклонникам пиццы. Здесь ничего сложного. Сначала из томатов срежьте лишние части. Затем нарежьте их на слайсы толщиной 0,5-0,7 мм. Застлав поднос пергаментной бумагой, разложите слайсы на нем так, чтобы они не касались друг друга. И уберите в морозилку.



Секреты замораживания помидоров

Замораживать нужно только сухие овощи. Конечно, замороженные овощи можно вымыть. Поэтому перед тем как приступить к заделке в холодильник, наши спелые, плотные, не испорченные томаты нужно как следует вымыть. Затем дать им хорошенько просохнуть. Резать нужно специальным ножом. Чистые, просохшие помидоры нужно нарезать кружочками. Лучше всего для нарезки подойдет нож с насечками на лезвии. Чтобы наши помидоры не набрались посторонних запахов, их следует хранить очень плотно закрытыми. Желательно соблюсти принцип продуктового соседства, то есть если позволяет место в морозилке, положить их в ящик или на полку к другим овощам.

ЗАМОРАЖИВАНИЕ БАКЛАЖАНОВ НА ЗИМУ



Как заморозить жареные баклажаны? Выложите баклажаны в один слой на сковороду с разогретым маслом. Если овощей много, готовьте их партиями. Обжаривайте на среднем огне по несколько минут с каждой стороны, чтобы срезы стали золотистыми. Выложите обжаренные овощи на бумажное полотенце, чтобы стек излишний жир. Слегка остудите и в один слой распределите баклажаны по подносу. Уберите в морозильник на час, чтобы овощи слегка подморозить. Затем разложите баклажаны в пакетики или контейнеры и уберите в морозилку на хранение.

Заморозка баклажанов в домашних условиях на зиму

Баклажаны промоем в воде и удалим из плодов хвостики. Нарежем их кружочками и уложим в глубокую миску. Добавим поваренную соль, но не йодированную! Зальем всю вырезку кипятком, накроем тарелкой. Оставим на 25 минут. Благодаря соли и кипятку нарезка скорее отдаст всю горечь. Через указанное время обязательно промоем кружочки баклажанов несколько раз холодной водой. Откинем на дуршлаг, удаляя лишнюю влагу, и дадим остыть. Срок хранения замороженных зимой баклажанов около 1 года.

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