Из хлеба, яблок и овса: как приготовить вкусный домашний квас

Квас - один из самых популярных напитков, который отлично утоляет жажду. Но лучше, когда он приготовлен дома, из натуральных продуктов. Мы подготовили для вас три простых, но вкусных варианта традиционного напитка.

Хлебный квас

Для его приготовления вам понадобится: ржаной хлеб — 500 г; сахар — 100 г; вода — 4 л.

Возьмите банку, добавьте в нее 50 г сахара и ржаной хлеб, порезанный средними кусочками. Потом добавьте 2 литра теплой воды. Закройте горлышко банки марлей, сложенной в несколько раз, и плотно завяжите. Спрячьте банку в теплое место и оставьте там ее на 2 суток. После этого, слейте из нее образовавшуюся жидкость, оставив на дне только гущу. Добавьте туда весь оставшийся сахар, ломтик хлеба и залейте еще 2 литрами воды. Завяжите горлышко марлей и оставьте так на 1 день. После процедите и квас можно подавать на стол!

Яблочный квас

Вам понадобятся: средние яблоки — 3 шт; вода — 1 л; сухие дрожжи — 1/2 чайной ложки; сахар — 50–100 г; лимонный сок — по вкусу.

Способ приготовления: Яблоки промойте под проточной водой, очистите, удалите сердцевину и крупно порубите. Поместите фрукты в среднюю кастрюлю. Залейте их горячей водой и доведите до кипения на средне-сильном огне. После готовьте яблоки еще 5 минут. Затем снимите кастрюлю с огня и остудите. Отвар должен стать теплым. Перелейте немного отвара с помощью половника в отдельную миску. Растворите в нем сухие дрожжи. Оставьте на 15 минут. Когда в миске появится пенка, перелейте ее содержимое в кастрюлю с ломтиками яблок. Всыпьте в кастрюлю сахар и добавьте немного лимонного сока. Перемешайте, чтобы сахар полностью растворился. Накройте кастрюлю сложенной в несколько раз марлей. Оставьте на 12 часов. Процедите получившийся квас, а затем отправьте в холодильник на пару часов.

Овсяный квас

Вам понадобятся: неочищенный овес — 250 г; изюм — 10 шт; вода — 6 л; сахар — 200 г.

Способ приготовления: Овес переберите и тщательно промойте под проточной водой. Пересыпьте его в банку и всыпьте в нее изюм. Влейте в банку 3 литра воды комнатной температуры. Затем добавьте 100 грамм сахара, и хорошенько все перемешайте. Накройте банку марлей, сложенной в несколько раз, и оставьте в теплом месте на 4 дня. В результате должна получиться жидкость густой консистенции, напоминающая кисель. Слейте получившуюся жидкость через марлю. Всыпьте в банку к овсу еще 100 грамм сахара, влейте еще 3 литра воды. Снова все хорошенько перемешайте. Сахар должен полностью раствориться. Оставьте банку с напитком при комнатной температуре еще на 4 дня. Перед подачей процедите квас.

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