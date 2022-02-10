Идеально в жару: как приготовить домашний безалкогольный мохито

Мохито – один из самых популярных коктейлей, который нравится многим. Приготовить его можно в считанные минуты, при этом он удивит вас приятным вкусом с легкой кислинкой и насыщенным ароматом мяты. Классический мохито – коктейль на основе белого рома, содовой, мяты, сока лайма и тростникового сахара. Он пришел к нам из Кубы, где стал популярен только в 1980 году. Очень хороший освежающий летний напиток может быть как алкогольным, так и безалкогольным. Можно заменить ром на воду, но здесь у каждого уже свой вкус. Также мохито можно делать с содовой или со спрайтом по выбору, пишет inshaker.

Мохито - фото из открытых источников

Что понадобится:



Свежая мята 10 г



Лайм ½ штуки

Спрайт (или вода) 150 мл

Лед 8 кусков

Тростниковый сахар 1 чайная ложка

Как приготовить безалкогольный мохито:

Нарезаем лайм и кладем в бокал.



Добавляем мяту, тростниковый сахар и разминаем.

Добавляем ледяную крошку и перекладываем смесь в шейкер. Взбиваем.

Переводим в бокал и заливаем спрайтом.

Декорируем коктейль листочком мяты и лаймом: напиток готов.

Напомним, мохито – излюбленный коктейль многих, а летом свежесть этого напитка просто незаменима. Приготовить кубинский коктейль легко можно и в домашних условиях. Кроме того, мохито остается таким же вкусным и в безалкогольном варианте. Так что порадовать свежим напитком можно всю семью, включая детвору. Алкогольный мохито в классическом варианте имеет 5 ингредиентов: содовая, коричневый сахар, лайм, свежая мята, светлый ром и колотый лед. На 1 порцию понадобится 2 чайные ложки тростникового сахара, 6-8 листьев мяты, газировка (по вкусу), две половинки лайма, 30 мл светлого рома, лед и листик мяты для украшения. Для начала следует положить сахар и промытую мяту в бокал. Туда влить газировку. Затем хорошо разомните массу, чтобы сахар растворился, а аромат мяты стал более выраженным.

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