Холодные супы: три освежающих рецепта на лето

Холодный суп – спасение в летнюю жару, поскольку он одновременно утоляет голод и жажду. Это блюдо полезное, питательное и простое в приготовлении. Представляем вам три необычных, но вкусных рецепта.

Морковный суп с имбирем

Морковь и имбирь представляют собой очень крутое, оригинальное и необычное сочетание. Для приготовления вам понадобится: 1 репчатый лук, оливковое масло, 2 зубчика чеснока, 2 ч. л. тертого имбиря и молотого тмина, 500 г сладкого картофеля, 4 шт. моркови, 1 л овощного бульона, 130 г натурального йогурта и рубленный зеленый лук.

Способ приготовления: Поставьте кастрюлю на средний огонь, влейте в нее оливкового масла и добавьте мелко нарезанный лук. Обжарьте его до мягкости. Потом добавьте чеснок, имбирь и тмин. Готовьте 2-3 минуты, тщательно помешивая. Возьмите картофель, нарежьте его кубиками, а морковь потрите на средней терке. Добавьте эти ингредиенты в блюдо и залейте куриным бульоном. Подождите пока суп закипит, уменьшите огонь и варите еще 20 минут. После того, как суп остынет, взбейте его в блендере. Блюдо можно украсить йогуртом и зеленый луком. Приятного аппетита!

Холодный суп из брокколи с йогуртом

В этом летнем супе море витаминов и хорошего настроения. Чтобы его приготовить подготовьте следующие ингредиенты: 1 кочан брокколи, 2 зубчики чеснока, 4 ст. л. натурального йогурта, 50 г сыра феты и соль.

Способ приготовления: Помойте и нарежьте на соцветия брокколи, а потом бросьте их в кастрюлю с кипящей водой. Варите 3-4 минуты, потом достаньте и охладите их. При помощи блендера размягчите овощ в пюре, добавив чуток холодной воды. Можно еще добавить зубчик чеснока. В полученную массу добавьте йогурт (лучше греческий). Перед подачей добавьте в суп кусочки сыра фетта.

Черничный суп

Освежающий черничный суп – это прекрасный десерт, который обогатит организм витаминами и полезными веществами. Для приготовления вам понадобится: 4 ст. л. черники, 2 ст. л. сахара, 1 ст. холодного молока, 1 ч. л. лимонного сока, щепотка корицы и сладкие сухарики.

Способ приготовления: Ягоды необходимо размять, добавить сахар, холодное молоко, лимонный сок, корицу и взбить миксером в течение минуты. Готовый суп сразу же подавать. По желанию сверху можно добавить взбитые сливки и посыпать суп сухариками. Украсьте ягодами и подавайте на стол!

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