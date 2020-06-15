Домашний лимонад: чем разнообразить классический рецепт

Домашний лимонад - прекрасный способ освежиться в жаркие летние дни. Натуральный напиток, приготовленный дома, понравится как взрослым, так и детям. Рецепт приготовления этого напитка прост, к тому же, он легко дополняем свежими ингредиентами по вкусу.

Классический рецепт с мятой

Для приготовления необходимо 3 лимона, 100-150 г сахара, 1,5 л слабогазированной воды, 300-500 мл негазированной воды и 2-3 веточки мяты. Сначала налейте в емкость воду, добавьте сахар и половину лимона (предварительно нарезав на дольки). Массу нужно довести до кипения и варить на маленьком огне 5 минут, затем получившийся сироп нужно остудить. Далее в емкость (до 3 л) процедить лимонный сироп, добавить сок двух лимонов, газировку, дольки половины лимона и листья мяты. Потом емкость нужно заполнить до крае негазированной водой и отправить напиток на 30 минут в холодильник.

Клубничный лимонад

Для напитка запаситесь 350 г клубники, 1 лимоном или лаймом, небольшим пучком мяты, 5 столовыми ложками сахара, щепоткой ванилина и 1,5 л воды. Половину ягод сначала нужно измельчить в блендере, другую часть – порезать пополам. Лимон или лайм нарезать кружочками около 0,5 см толщиной. Далее в кастрюлю поместите клубничное пюре, нарезанные ягоды и цитрусы, ванилин, листики мяты. Сахар следует залить 200 мл воды и довести до кипения, помешивая, до полного растворения. После сиропом залить смесь ягод и цитрусов. Массу накрыть крышкой и оставить настаивать (на 20 минут). После лимонад нужно охладить (2-3 часа в холодильнике). Подавать напиток следует со льдом, украшенный листиками мяты и ломтиками лимона.

Лимонад с имбирем

Заряженный витаминами напиток состоит из корня имбиря (5 см), лимонов (2 шт.), половины лайма, сахара (100-150 г), воды (250 мл), газировки (2 л) и одной веточки мяты. Для начала почистите имбирь и нарежьте небольшими ломтиками. Затем переложите в кастрюлю, добавив воду и сахар. Массу нужно довести до кипения и проварить 5 минут. После того, как сироп остыл, процедите через сито его в кувшин. Туда же добавьте сок двух лимонов и залейте газированной водой. В конце положите листики мяты. Для украшения можно использовать ломтики свежего имбиря и лайма. Чтоб остудить лимонад, отправьте напиток в холодильник как минимум на 1 час.

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