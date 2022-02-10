Для любителей макарон: как приготовить вкусный салат из пасты

Летом всегда советуют есть много фруктов и овощей. А еще летом совершенно не хочется ничего горячего. Но это совсем не значит, что нужно отказываться от любимых макарон! Читайте, как сделать оригинальный салат из пасты. Этот вкусный и красочный итальянский салат из пасты с овощами станет незаменимым в летний период. Макаронные изделия подойдут любые, но лучше выбрать пасту жестких сортов, пишет chefblackpepper.

Рецепт - фото из открытых источников

Продукты:

красный и желтый перец по 1 шт.

морковь 150 г

брокколи 300 г

поста 150 г

масло оливковое 10 ст.л.

помидоры 200 г

соль перец

свежая зелень петрушки, базилика, укропа

сок лимона 3 ст.л.

Как приготовить вкусный салат:

Сладкий перец вымыть, разрезать на 4 части, удалить семена, убрать в духовку под гриль на 7 минут, пока кожица не станет темнеть и сморщиваться. Остудить их, снять кожицу и порезать длинноватыми полосками. Морковку порезать на очень тонкие кружочки, брокколи разделить на соцветия. Варить пасту в подсоленной кипящей воде, добавив 2 ст.л. растительного масла. За 5 минут до готовности пасты положить в эту же кастрюлю и брокколи и морковь. Слить воду из готовой пасты с овощами, облить их холодной водой и оставить стечь. Иногда перемешивайте пасту, чтобы не слипались. Помидоры ошпарить крутым кипятком и снять с них кожицу, нарезать небольшими кусочками. Мелко нарезать зелень. Помидоры со сладким перцем слегка прогреть в оливковом масле, посолить, поперчить, добавить лимонный сок. Смешать пасту с овощами и зеленью, если нужно, добавить еще немного растительного масла и можно подавать!

Напомним, в городе Кривой Рог может созреть очередной повод для коррупционного скандала. Потому что чиновники отдела образования Саксаганского района города закупили для образовательных и дошкольных учреждений района макароны, которые стоят 72 гривны за килограмм. Об этом информирует "Первый Криворожский", ссылаясь на информацию, обнародованную на сайте госзакупок Prozorro.

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