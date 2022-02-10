logo

BTC/USD

43860.36

ETH/USD

3185.71

LTC/USD

137.46

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

32.30

RUB/UAH

0.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг рецепты Для любителей макарон: как приготовить вкусный салат из пасты
commentss НОВОСТИ Все новости

Для любителей макарон: как приготовить вкусный салат из пасты

Этот вкусный и красочный итальянский салат из пасты с овощами станет незаменимым в летний период

сегодня, 06:22
Автор:

Ольга Чародий
Поделитесь публикацией:

Летом всегда советуют есть много фруктов и овощей. А еще летом совершенно не хочется ничего горячего. Но это совсем не значит, что нужно отказываться от любимых макарон! Читайте, как сделать оригинальный салат из пасты. Этот вкусный и красочный итальянский салат из пасты с овощами станет незаменимым в летний период. Макаронные изделия подойдут любые, но лучше выбрать пасту жестких сортов, пишет chefblackpepper.

Для любителей макарон: как приготовить вкусный салат из пасты

Рецепт - фото из открытых источников

Продукты:

красный и желтый перец по 1 шт.

морковь 150 г

брокколи 300 г

поста 150 г

масло оливковое 10 ст.л.

помидоры 200 г

соль перец

свежая зелень петрушки, базилика, укропа

сок лимона 3 ст.л.

Как приготовить вкусный салат:

Сладкий перец вымыть, разрезать на 4 части, удалить семена, убрать в духовку под гриль на 7 минут, пока кожица не станет темнеть и сморщиваться. Остудить их, снять кожицу и порезать длинноватыми полосками. Морковку порезать на очень тонкие кружочки, брокколи разделить на соцветия. Варить пасту в подсоленной кипящей воде, добавив 2 ст.л. растительного масла. За 5 минут до готовности пасты положить в эту же кастрюлю и брокколи и морковь. Слить воду из готовой пасты с овощами, облить их холодной водой и оставить стечь. Иногда перемешивайте пасту, чтобы не слипались. Помидоры ошпарить крутым кипятком и снять с них кожицу, нарезать небольшими кусочками. Мелко нарезать зелень. Помидоры со сладким перцем слегка прогреть в оливковом масле, посолить, поперчить, добавить лимонный сок. Смешать пасту с овощами и зеленью, если нужно, добавить еще немного растительного масла и можно подавать!

Напомним, в городе Кривой Рог может созреть очередной повод для коррупционного скандала. Потому что чиновники отдела образования Саксаганского района города закупили для образовательных и дошкольных учреждений района макароны, которые стоят 72 гривны за килограмм. Об этом информирует "Первый Криворожский", ссылаясь на информацию, обнародованную на сайте госзакупок Prozorro.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://chefblackpepper.wordpress.com/2019/06/24/salat-s-pastoj-kapreze/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!