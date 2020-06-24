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Десерт за 15 минут: рецепт ароматных блинов с ягодами

Нежные блины с начинкой из свежих ягод - отличное решение для летнего десерта

сегодня, 12:00
Автор:

Светлана Шкурупий
Десерт за 15 минут: рецепт ароматных блинов с ягодами

Лето - сезон ягод, поэтому не упускайте возможность добавить их в свой рацион. Можете порадовать домочадцев вкусными блинчиками с начинкой, которые отлично подойдут, как для завтрака, так и для десерта под чаепитие. 

Для приготовления вам понадобятся: 0,5 л молока, 200 г пшеничной муки, 2 куриных яйца, 2 ч. л. растительного масла, 2 ст. л. сахара. А для начинки подготовьте такие продукты: 250 г ягод, 100 г сахара, 1 г ванилина.

Способ приготовления: в небольшой кастрюле смешайте яйца с двумя столовыми ложками сахара. Взбейте ингредиенты при помощи венчика. Влейте слегка подогретое молоко. Постепенно всыпайте муку, не прекращая помешивать. Доведите тесто до консистенции сливок и влейте в него растительное масло. Ягоды для начинки вымойте и положите в миску, добавьте сахар и ванилин - тщательно перемешайте. 

На раскаленную сковороду вылейте половину блинного теста.  Распределите его по дну, нагибая рукой сковороду то в одну, то в другую сторону. Когда на поверхности выступят мелкие пузыри, переверните блин. В центр блинчика положите столовую ложку ягодной начинки. Заверните края блинчиков так, чтобы получился треугольник. Вершину треугольника заверните к основанию. Правый и левый края сомкните.  Сверху полейте блины ягодным соком, который остался после использования начинки. Приятного аппетита!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить идеальные сырники. 


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Источник: https://kolobok.ua/mamina-shpargalka/vkusnye-retsepty/1863786-aromatnye-bliny-s-yagodami-retsept-poshagovo-kak-prigotovit-za-10-minut
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