Что завернуть в лаваш: три начинки для популярной закуски

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Светлана Шкурупий
Лаваш со вкусной начинкой – желанная закуска на любом столе. Приготовить ее можно легко и быстро, а главное из доступных продуктов. Можете самостоятельно придумать, что завернут в лаваш, а можете воспользоваться нашими советами.
фета + базилик + помидоры
Для приготовления подготовьте следующие ингредиенты: лаваш, сыр фета, помидор (достаточно 1 большого), 2-3 веточки базилика, маслины — 1/2 бан. листья салата, перец черный.
Помидор и сыр нарежьте мелкими кубиками, маслины - тонкими колечками, листья салата порвите руками, листики базилика измельчите, а перчик (для любителей остренького) нарежьте как можно мельче. Ну, а дальше элементарно - выкладываем ингредиенты на лаваш в следующем порядке: сыр, маслины, листья салата, помидор, перец и базилик. Сворачиваем в рулет и нарезаем порционными кусочками. Приятного аппетита!
сулугуни + свежая зелень
Для того, чтобы сделать закуску вам понадобится: лаваш, свежая зелень (петрушка, кинза, укроп, базилик, шпинат), 200 г сыра сулугуни, 50 г сливочного масла.
Зелень хорошо помойте и мелко нарежьте. Масло и сулугуни натрите на крупной терке, добавьте зелень и хорошо перемешайте. На лаваш выложите начинку и сверните в рулет. Разрежьте на крупные порционные куски, выложите их на сухую сковороду и обжарьте с двух сторон до золотистой корочки.
крабовые палочки + сыр + зелень
Подготовьте такие продукты: лаваш, 200 г крабовых палочек, 140 г мягкого сливочного сыра, свежей петрушки, соль.
Способ приготовления: мелко нарежьте крабовые палочки, вымойте тщательно петрушку и порубите ее. Смажьте поверхность лаваша сливочным сыром. Сверху равномерно выложить крабовые палочки, посыпать свежей петрушкой. Сверните в рулет и нарежьте на порции.
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