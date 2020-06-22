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Быстрые закуски из овощей: три лучших рецепта

Из овощей можно приготовить большое количество закусок

сегодня, 12:00
Автор:

Светлана Шкурупий
Быстрые закуски из овощей: три лучших рецепта

Овощи должны присутствовать в рационе регулярно, ведь они ценный источник витаминов и полезных веществ. Из этих продуктов можно приготовить вкусные летние закуски, которые станут прекрасным дополнением к основному блюду.

Лобио из фасоли

Это достаточно сытная и вкусная закуска. Для ее приготовления вам понадобится: пучок кинзы, 2 ч. л. молотого кориандра, 800 г красной фасоли, 4 лука, 2 зубчика чеснока, 2 ст. л. винного уксуса, растительное масло и морская соль.

Способ приготовления: Замочите фасоль в воде, лучше на ночь (то есть, на 8-12 часов). Промойте ее и положите в кастрюлю, залейте водой и поставьте на средний огонь. Через 15 минут после того как она закипит, слейте воду. Снова залейте и варите уже до готовности (около 2 часов), периодически добавляя воду. Пока фасоль варится, мелко нарежьте лук и поджарьте его в растительном масле до золотистого цвета.  Когда фасоль приготовится, разомните ее, добавьте лук, мелко нарезанную кинзу, чеснок, кориандр и винный уксус. Тщательно перемешайте и подавайте на стол. 

Салат из кабачков по-корейски

Этот салат не просто экономически выгодный, но и диетический. Для его приготовления подготовьте следующие продукты: 4 кабачка, 2 болгарских перца, 3 моркови, 4 зубчика чеснока, 1 лук, 1 ст. л. соевого соуса, 2 ч. л. укуса, 2 ч. л. кунжута и красного перца, растительное масло, сахар, черный перец и соль.  

Способ приготовления: Нарежьте кабачки тоненьким полукругом, посолите и оставьте на полчаса, чтобы они пустили сок. Морковку натрите на крупной терке, болгарский перец нарежьте соломкой, а лук порежьте полукольцами и обжарьте его в растительном масле. Вернитесь к кабачкам и отожмите их, чтобы вышел  сок. Далее смешайте в чашке все овощи. Добавьте мелко рубленный чеснок, соевый соус, сахар, перец красный, черный, кунжутное семя и уксус. Приготовленный салат поставьте в холодильник на 1 час, чтобы он настоялся.

Маринованные помидоры

Это вкусная и полезная закуска, которая подойдет к любому гарниру. Возьмите 3 средние помидоры, 1 зубчик чеснока, зелень, соль, сахар, 1/2 ч. л. горчицы французской, 2 ст. л. оливкового масла, 1/2 ст. л. яблочного уксуса.

Способ приготовления: Нарежьте помидоры кольцами. Смешайте сахар, соль, горчицу, перец, оливковое масло, укус. Тщательно перемешайте все ингредиенты. Полейте полученным маринадом каждый кружочек помидора. Сложите их по три колечка, накройте и поставьте на 30 минут в холодильник. Приятного аппетита!

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Источник: https://smak.ua/recept/salati-i-zakuski/77606-bystrye-zakuski-iz-ovoschej-5-luchshikh-retseptov-po-versii-smakua
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