Без яиц, молока и масла: рецепт шоколадного пирога, который спасал семьи во время Великой депрессии

Во время Великой депрессии в США в 1930-х годах многие семьи были вынуждены экономить на продуктах. Яйца, сливочное масло и свежее молоко становились недоступными для части домохозяйств, однако домашняя выпечка не исчезла. Так появился шоколадный пирог, который готовили из простых продуктов длительного хранения. Рецепт известен под названиями Depression Cake, Wacky Cake или Crazy Cake.

Иллюстрация к рецепту шоколадного пирога без яиц, молока и сливочного масла. Фото: Pixabay / varintorn

Секрет десерта в том, что для него не нужны яйца, молоко и масло. Вместо них используют воду и растительное масло, а сода в сочетании с уксусом помогает тесту подняться. Пирог получается влажным, с выраженным шоколадным вкусом, а для приготовления не нужны миксер или специальное оборудование.

Ингредиенты:

1,5 стакана муки;

1 стакан сахара;

3 столовые ложки какао;

1 чайная ложка соды;

0,5 чайной ложки соли;

1 чайная ложка белого уксуса;

1 чайная ложка ванильного экстракта;

5 столовых ложек растительного масла;

1 стакан холодной воды.

Как приготовить пирог

Разогрейте духовку до 175 °C. В форме для выпечки смешайте муку, сахар, какао, соду и соль. Сделайте в сухой смеси три углубления: в два меньших влейте уксус и ваниль, в большое — растительное масло. Добавьте холодную воду и перемешайте вилкой, пока не исчезнут сухие следы муки. Не вымешивайте тесто слишком долго, иначе пирог может получиться чересчур плотным.

Выпекайте 30-35 минут. Проверьте готовность зубочисткой: она должна выходить из середины пирога чистой. Оставьте десерт в форме минимум на 15 минут, чтобы он немного остыл.

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