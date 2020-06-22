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Три привычки на удаленной работе, от которых следует избавиться

Эти привычки могут быть расценены, как неуважение к коллегам и халатное отношение к работе

сегодня, 18:01
Автор:

Зинченко Павел
Три привычки на удаленной работе, от которых следует избавиться

В связи с карантином многие из нас до сих пор работают на удаленки. Большинство уже освоилось в новых реалиях, но есть и такие, кто продолжает чувствовать себя не очень уютно и его продуктивность начала падать. Сегодня мы расскажем тебе о некоторых моментах, которые имеют место во время рабочей видео-конференции с коллегами. Это примеры из категории "Как не надо делать".

Присылать в рабочий чат голосовые сообщения

Не все хотят это слушать. И не у всех есть возможность. К тому же из-за голосовых сообщений тяжелее зафиксировать важную информацию, которая должна быть на виду. Результатом может стать путаница. Поэтому в групповых чатах лучше доносить информацию с помощью букв.

Опаздывать на групповые конференции

Удаленка расслабляет. Многие думают, что на видео-конференцию можно и немного опоздать, ничего плохого от этого не произойдет. Тем не менее, это такое же пренебрежение к своим обязанностям, как и опоздание на работу или прогул. Никто "спасибо" не скажет, если ты заставишь себя ждать во время видео-конференции.

 Делать несколько дел сразу

Если камера выключена во время созвона и никто не видит, чем ты там занимаешься, то можно немного позалипать в сети, ответить на чье-то сообщение или глянуть короткий видос. Но так ты рискуешь пропустить важную информацию и коллеги поймут, что ты фактически отсутствуешь. Это очень не красиво по отношению к ним. 

Не забывай, что работа на удаленке - это все та же работа и она требует соответствующего отношения. Также издание "Комментарии" расскажет, как правильно принимать финансовые решения.


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Источник: https://mport.ua/lajfstajl/psycho/1858687-5-privychek-kotorye-bolshe-vsego-besyat-na-udalenke
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