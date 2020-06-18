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Три мужских способа успокоиться как можно быстрее

Эти небольшие хитрости помогут держать себя в руках даже в самой стрессовой ситуации

сегодня, 17:44
Автор:

Зинченко Павел
Три мужских способа успокоиться как можно быстрее

Часто мы попадаем с стрессовые ситуации. Отчет перед руководством, ответственный разговор с любимой девушкой, ссора с друзьями. В таких ситуациях мы можем начать сильно нервничать и в конце концов все испортить. Необходимо стремительно взять себя в руки и вернуть контроль над ситуацией. Мы подскажем тебе, что нужно делать.

Займись спортом или хотя бы пошевели пальцами

Избавиться от лишнего адреналина всегда можно с помощью физических упражнений. Можно отправиться на пробежку, потанцевать или пойти в спортзал. Все это даст результат. Если заняться физкультурой прямо сейчас возможности нет, то пойди немного прогуляйся, подыши свежим воздухом, передохни. Также успокоиться помогут движения пальцами, которые надо несколько раз сильно зжать и разжать.

Вспомни что-нибудь сложное и ненужное

Это не избавит от адреналина, но поможет отвлечься. Вспомни, как звали твою воспитательницу в детском саду, с какими оценками ты закончил школу, свой первый номер телефона или номера телефонов жены и друзей. Отвлекись на другие мысли и не заметишь, как начнешь успокаиваться.

Прикуси язык

Работает на все сто процентов. Если тебя ждет выступление перед аудиторией и ты волнуешься, то просто прикуси язык. Это вернет тебя на землю и отвлечет от тяжелых мыслей. Если это не помогает, ущипни себя. Если есть возможность - погладь кота. Это очень помогает.

Надеемся, эти советы помогут тебе и ты не завалишь важное выступление. Также издание "Комментарии" расскажет, почему многие не любят заниматься спортом.


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Источник: https://mport.ua/lajfstajl/psycho/1859474-5-muzhskikh-sposobov-bystro-uspokoitsya
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