Стало известно, как цвета влияют на аппетит

Исследователи давно доказали, что цвета влияют на настроение, самоощущение и, в конечном итоге, на здоровье человека. Именно поэтому правильный подбор цветовой гаммы важен при оформлении интерьера, создании рекламы, выбора одежды и прочего. Не обошла стороной цветопсихология и сферу питания. Вы знали, что цвет посуды и оформление ресторана способны влиять на ваш аппетит?

Красный

Чаще всего этот цвет используют заведения быстрого питания, потому что красный возбуждает чувство голода. Люди забегают туда перекусить, надолго не задерживаясь, потому что долгое влияние этого цвета может вызвать раздражение.

Оранжевый и желтый

Эксперты говорят, что это одни из самых приятных цветов. Они делают продукты более привлекательными, поэтому маркетологи выбирают светлые оттенки для оформления витрин магазинов. Еще желтый цвет способствует выработке желудочного сока.

Синий

Холодные цвета, наоборот, снижают аппетит. Дело в том, что на подсознательном уровне они совершенно не ассоциируются с пищей, поскольку в природе существует мало продуктов такого цвета.

Зеленый

Светло-зеленые тона несомненно вызовут ассоциации со здоровой и полезной пищей, которую захочется съесть. А вот холодные оттенки зеленого могут приглушить чувство голода.

Белый

Продукты белого цвета мы выбираем, когда быстро хотим перекусить, максимально получив калории. К таким продуктам относятся различная выпечка: булочки, пирожки, пицца. Но увлекаться ими, конечно, не стоит.

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