Собака помогает пережить стресс: ученые обнаружили неожиданный эффект обычного поглаживания

Поглаживание собаки может приносить больше пользы, чем кажется на первый взгляд. Исследователи выяснили, что физический контакт с четвероногим любимцем способен влиять на реакцию организма на стресс. При этом эффект проявляется не совсем так, как ожидали ученые.

Домашняя собака, которую можно погладить, чтобы помочь справиться со стрессом. Фото: Pixabay

В исследовании, опубликованном в журнале Biological Psychology, приняли участие 64 владельца собак вместе со своими питомцами. Средний возраст участников составлял 34 года. Эксперимент помог проверить, влияет ли прикосновение к собаке на работу мозга и сердца в стрессовых ситуациях.

Как проходил эксперимент

Участникам предложили выполнить два сложных задания под наблюдением исследователя, который давал негативные отзывы. Сначала добровольцы отвечали на вопросы викторины, имея всего пять секунд на каждый ответ. Затем они выполняли задание по устному счету, вычитая числа в заданном темпе.

На одном этапе участники могли гладить своих собак, держать их рядом и прикасаться к ним. В другом случае животные оставались поблизости на поводке, но физический контакт был запрещен. Ученые следили за сердечной деятельностью и электрической активностью мозга добровольцев.

Когда поглаживание приносило пользу

Выяснилось, что контакт с собакой не ускорял восстановление организма после первого стрессового задания. Частота сердечных сокращений и показатели мозговой активности возвращались к обычному уровню примерно с одинаковой скоростью независимо от того, гладили ли участники животное.

Однако после пятиминутного перерыва, во время которого люди могли прикасаться к собакам, организм демонстрировал более слабую биологическую реакцию на следующее стрессовое испытание. В частности, записи мозговой активности свидетельствовали о сохранении более высокой активности альфа-волн.

Результаты указывают на то, что поглаживание собаки не обязательно мгновенно снимает стресс, но может помочь организму лучше подготовиться к новой нагрузке. При этом исследователи подчеркивают необходимость дальнейшего изучения механизмов этого эффекта.

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