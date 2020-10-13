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Главная Новости Досуг психология Правильно моргать - верный способ понравиться кошке: мнение ученых
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Правильно моргать - верный способ понравиться кошке: мнение ученых

Теперь зоологи задались целью изучить как у кошек появляется такой навык в коммуникации

сегодня, 22:24
Автор:

Дмитрий Симоненко

Британские исследователи выяснили, что же является эффективным способом взаимодействия между человеком и котом. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports, посвященной исследованиям ученых из Сассекского университета

Правильно моргать - верный способ понравиться кошке: мнение ученых

Фото: Yerlin Matu / Unsplash

Поскольку кошки считаются животными, не приемлющим компанию, исследований, касающихся общения человека и кошки, можно сосчитать по пальцам. Но фелинологам – ученым, которые изучают кошек, удалось определить, какие сигналы шлет животное человеку, если ему комфортно. Так, стало известно, что медленное моргание говорит о расположении кошки к человеку.

Британские ученые провели два эксперимента.

В первом случае приняли участие 21 кошка и их хозяева. Эксперимент проходил в привычной для животного обстановке. Каждого хозяина кошки просили добиться зрительного контакта с питомцем, а потом либо медленно моргнуть, либо бездействовать, в зависимости от требований ученых.

Поведение исследуемых животных записывали, а потом анализировали. Сюда входил подсчет различных движений глаз животного: морганий, закрытий, прищуриваний и медленных полуморганий, похожих на те, что делали хозяева. Результаты удивили: оказалось, что при закрывании глаз человеком, кошки чаще тоже закрывали глаза.

Во время проведения второго эксперимента участвовали 24 кота. Условия проведения опыта были такие же, как и в первом, за исключением одного "но" — на этот раз животные наблюдали не за хозяевами, а за незнакомцами. Ученым было интересно проверить, признает ли кошка чужака после "морганий".

Как и в предыдущем эксперименте, кошки "отвечали" людям, моргая и прищуриваясь, т.е. это помогло незнакомцам понравиться животным.

Ранее "Комментарии" писали о том, что представители украинского модельного, телевизионного и шоу-бизнеса поделились с изданием "Комментарии" интересными "кошачьими историями" из своей жизни.



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