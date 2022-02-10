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Почти всегда ловят гав: четыре самых ленивых знака Зодиака

Девы – невероятно ленивые люди с репутацией главных зодиакальных трудоголиков

сегодня, 01:30
Автор:

Ольга Чародий
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Каждый человек любит поваляться на диване по просмотру любимого сериала. Но есть люди, достигшие в этом искусстве пика! Весы часто впадают в крайности. Да, начиная работать, они долго не могут выйти из состояния трудовой повинности, то же касается и режима отдыха. Расслабившись и войдя в состояние релаксации, они склоняют чашу весов в другую сторону, пишет tsn. 

Почти всегда ловят гав: четыре самых ленивых знака Зодиака

Гороскоп (фото из открытых источников)


Девы – невероятно ленивые люди с репутацией главных зодиакальных трудоголиков. Единственное, что непонятно, откуда эта репутация взялась, ведь Девам обычно лень даже делать вид, что им не лень. Это некий коллективный мрак, не иначе.

Тельцы, в отличие от других знаков, отдаются лени не просто с чувством, толком, удовольствием, но и без малейших упреков совести. Потому что мудрые Тельцы нутром понимают: человек создан для лености как птица для полета.

Если говорить о точности и ответственности за выполнение каких-либо задач, то у многих могут появиться вопросы к Рыбам. Астрологи советуют не обижаться на Рыб, потому что по своей природе эти люди немного иллюзорны и не от мира сего. Им гораздо проще придумывать себе реальность, чем пытаться адаптироваться к существующей.

Напомним, актуальный гороскоп на эту неделю имеет положительный прогноз для представителей разных знаков Зодиака. Узнайте, что ждет вас 7 – 13 февраля 2022 года! Новая неделя февраля станет очень насыщенной и приятной для большинства знаков Зодиака, а у кого-то ожидаются ощутимые улучшения в личной жизни, передает Радио Maximum. Что же звезды предсказывают для вас? Читайте гороскоп, чтобы быть готовым к любым неожиданностям судьбы!

Овнов ожидает легкая и спокойная неделя, когда удастся добавить в свою жизнь больше полезных привычек, а также уделить время тому, что доставляет радость. Постарайтесь восстановить душевное равновесие и не раздражаться из-за вещей, на которые у вас нет влияния. Судьба подкинет вам немало приятных сюрпризов.




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Источник: https://tsn.ua/ru/lady/astrologiya/astrolog-nazval-samye-lenivye-znaki-zodiaka-1839829.html
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