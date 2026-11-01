Почему люди добровольно смотрят фильмы ужасов: психологи объяснили странную любовь к страху

Одни зрители с удовольствием смотрят фильмы о монстрах, убийцах и сверхъестественных явлениях, а другие выключают телевизор после первых страшных сцен. Однако любовь к хоррорам не так странна, как может показаться. Психологи выделяют несколько причин, по которым люди добровольно ищут острых ощущений.

Иллюстративное фото к материалу о психологии страха и любви к фильмам ужасов. Фото: Pixabay / ELG21

Страх в безопасных условиях

Одна из теорий связывает популярность фильмов ужасов с древними инстинктами выживания. Нашим предкам постоянно приходилось опасаться хищников и других угроз. Поэтому человеческий мозг научился быстро распознавать опасность.

Фильмы ужасов активируют эту систему, заставляя зрителей переживать напряженные ситуации. Но, в отличие от реальной жизни, опасность остается вымышленной. Так люди могут испытать собственные реакции на страх и получить удовольствие после просмотра.

Почему после испуга становится хорошо

Психолог Дольф Циллман предложил теорию переноса возбуждения. Она объясняет, что негативные эмоции во время просмотра сменяются положительными, когда угроза исчезает. Облегчение после напряженной сцены может вызвать настоящую эйфорию.

Интерес к темной стороне человечества

Еще одна причина — болезненное любопытство к смерти, насилию и природе зла. Хорроры позволяют исследовать самые темные стороны человеческого поведения, не подвергаясь реальной опасности.

Кому нравятся фильмы ужасов

Исследования показывают, что хорроры чаще нравятся людям, которые ищут новые, необычные и интенсивные впечатления. Они получают удовольствие от сильного эмоционального возбуждения, даже если оно сопровождается страхом.

Некоторые исследователи также предполагают, что просмотр фильмов ужасов может помогать справляться с тревогой. Однако этот эффект требует дальнейшего изучения, а сами фильмы нельзя считать полноценной терапией.

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