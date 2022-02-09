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Отложите важные дела: названо самое непродуктивное время суток

Американский писатель и журналист Дэниел Пинк назвал конкретное время, когда "жаворонки" и "совы" самые непродуктивные

сегодня, 16:45
Автор:

Светлана Шкурупий
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Американский писатель и журналист Дэниел Пинк в ходе исследования выяснил, в какое время суток продуктивность человека резко снижается. Об этом он рассказал в своей книге " Таймхакинг: Как наука помогает нам делать все вовремя".

Отложите важные дела: названо самое непродуктивное время суток

(фото из открытых источников)

Писатель решил проверить работу человеческого организма в разные периоды дня, и заявил, что 14.55 — самое непродуктивное время суток. По его словам, уровень продуктивности человека меняется в течение дня, и зависит от того, когда человек засыпает и просыпается. "Жаворонки", например, более активные утром, а после обеда их энтузиазм снижается, а вот "совы" более продуктивны в вечернее время, а днем их продуктивность "умеренная".

Однако, к трем часам дня, как сообщает Дэниел Пинк, у человека падают как физические, так и интеллектуальные "резервы". В этот период лучше не принимать никаких важных решений, нужно переносить деловые встречи, походы к врачу, потому что, как показывает статистика, медики чаще всего делают ошибки в период с 14 до 16 часов.

Эксперт отметил, что восстановить запас энергии можно с помощью пешей прогулки и продуктов, в составе которых много витамина С.

Напомним, быть всегда продуктивным — правильная, но сложная установка. Человеческий мозг не приспособлен к тому, чтобы круглосуточно активно генерировать и воплощать идеи и мысли. Но бывают ситуации, когда мотивация отсутствует совсем. Психолог назвала привычки, которые способны "воровать" продуктивность.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что самый низкий уровень работоспособности показывают те сотрудники, которым приходится выбирать место у стены или с видом на огромный офис.


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Источник: https://news.obozrevatel.com/lady/psychology/vazhnyie-dela-luchshe-otlozhit-nazvano-samoe-neproduktivnoe-vremya-sutok.htm?_ga=2.236851267.393665953.1644366805-1798036279.1601364590&_gl=1*1a8i7ma*_ga*MTc5ODAzNjI3OS4xNjAxMzY0NTkw*_ga_JBX3X27G7H*MTY0NDM2Njc5
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