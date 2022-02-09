Отложите важные дела: названо самое непродуктивное время суток

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Светлана Шкурупий
Американский
писатель и журналист Дэниел Пинк в ходе исследования выяснил, в какое время
суток продуктивность человека резко снижается. Об этом он рассказал в своей
книге " Таймхакинг: Как наука помогает нам делать все вовремя".
(фото из открытых источников)
Писатель
решил проверить работу человеческого организма в разные периоды дня, и заявил,
что 14.55 — самое непродуктивное время суток. По его словам, уровень
продуктивности человека меняется в течение дня, и зависит от того, когда
человек засыпает и просыпается. "Жаворонки", например, более активные
утром, а после обеда их энтузиазм снижается, а вот "совы" более
продуктивны в вечернее время, а днем их продуктивность "умеренная".
Однако,
к трем часам дня, как сообщает Дэниел Пинк, у человека падают как физические,
так и интеллектуальные "резервы". В этот период лучше не принимать
никаких важных решений, нужно переносить деловые встречи, походы к врачу,
потому что, как показывает статистика, медики чаще всего делают ошибки в период
с 14 до 16 часов.
Эксперт
отметил, что восстановить запас энергии можно с помощью пешей прогулки и
продуктов, в составе которых много витамина С.
Напомним,
быть всегда продуктивным — правильная, но сложная установка. Человеческий мозг
не приспособлен к тому, чтобы круглосуточно активно генерировать и воплощать
идеи и мысли. Но бывают ситуации, когда мотивация отсутствует совсем. Психолог назвала
привычки, которые способны "воровать" продуктивность.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что самый низкий уровень работоспособности показывают те сотрудники, которым приходится выбирать место у
стены или с видом на огромный офис.
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