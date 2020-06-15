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Несколько советов, которые помогут стать интересным человеком

Не бойся узнавать что-то новое и охотно делись своими знаниями

сегодня, 15:11
Автор:

Зинченко Павел
Несколько советов, которые помогут стать интересным человеком

Что значит быть интересным человеком? Это значит иметь неординарное прошлое и при этом не париться из-за него. Иметь уникальные интересы или систему ценностей, которые вызывают возгласы удивления или даже восхищения у окружающих. Ставить перед собой четкую цель, к которой стремишься, несмотря ни на какие преграды. И главное - быть доброжелательным и открытым для других людей. Сегодня мы расскажем тебе, как преподнести все вышеперечисленное окружающим под правильным соусом.

Делись своими находками

Для многих то, в чем хорошо разбираешся ты, может быть тайной за семью печатями. Для кого-то может быть настоящим открытием истина, которую ты познал много лет назад. Делись своими познаниями. Всегда проявляй инициативу. Не жди, поки тебя спросят.

Делай что-нибудь

Мы — то, что мы делаем и список наших дел может быть бесконечным. Стань волонтером. Фехтуй. Ходи в походы. Коллекционируй. Пиши. Строй. Общайся.  Если ты чем-то увлечен, что-то делаешь - это всегда хорошо. Маленькое уточнение: опустить руки и жалеть себя - это не то, что надо.

Будь проще

При всех своих достоинствах, ты еще многого не знаешь. Найди себе новое хобби. Это может быть метание ножей, изучение нового философского течения, складывание пазлов. Что угодно. При этом приостанови раздутие своего "эго". Ты не лучше других. Всегда помни об этом и не пытайся лишний раз "зарисоваться".

Сойди с чужой колеи

Не пытайся стать лидером в том, что итак уже делают все. Сформируй собственную идею. Начни заниматься чем-то особенным. Слушай редкую музыку.  Читай интересные книги. Вокруг много чего невероятного.

Уверены, ты без особых проблем станешь интересным человеком. Если еще не стал. Также издание "Комментарии" расскажет, как стать харизматичным.


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Источник: https://mport.ua/lajfstajl/psycho/758159-kak-byt-interesnym-10-horoshih-sovetov
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