Неожиданная польза сплетен: ученые объяснили, зачем нам обсуждать других

Сплетни принято считать плохой привычкой, способной разрушать отношения и подрывать доверие. Однако ученые считают, что не каждый разговор о другом человеке стоит воспринимать как что-то негативное. В некоторых ситуациях такая информация помогает лучше ориентироваться в социальных отношениях и избегать потенциально опасных людей.

Девушки шепчутся во время разговора. Иллюстрация: Gerd Altmann / Pixabay

Когда сплетни могут быть полезны

Исследователи из Университета Мэриленда и Стэнфордского университета пришли к выводу, что сплетни могут выполнять важную социальную функцию. Они позволяют людям узнавать о поведении окружающих и оценивать, стоит ли им доверять. Особенно это важно, когда речь идет о человеке, который может вести себя эгоистично или причинять вред другим.

Например, если кто-то столкнулся на свидании с человеком, который нарушал личные границы и вел себя неуважительно, рассказ об этом друзьям может предупредить их о потенциальной проблеме. В таком случае обсуждение становится способом передать важную социальную информацию.

Где заканчивается польза

Однако сплетни могут быстро превратиться в инструмент манипуляции. Распространение преувеличенных сведений, разглашение чужих личных секретов без разрешения или попытки настроить людей против кого-то уже способны разрушать доверие.

Важную роль играет и намерение. Обсуждать чужое поведение, чтобы разобраться в ситуации или предупредить друзей, — не то же самое, что распространять информацию ради унижения человека или собственного развлечения.

Кроме того, постоянные сплетни заставляют окружающих задуматься: если человек без проблем рассказывает чужие секреты, насколько безопасно доверять ему свои?

Таким образом, ученые не призывают постоянно обсуждать других за их спиной. Скорее, сплетни могут быть полезным инструментом общения, если они основаны на достоверной информации и не используются для травли или манипуляций.

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