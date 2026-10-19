Крик обладает скрытой суперсилой: ученые выяснили, почему его невозможно игнорировать

Крик способен мгновенно привлечь внимание даже среди других громких звуков. Ученые выяснили, что секрет его воздействия заключается не просто в высокой громкости или тональности, а в особом свойстве звука, которое заставляет мозг реагировать быстрее.

Человеческий крик мгновенно привлекает внимание и помогает мозгу распознавать опасность. Фото: Pixabay

Почему крик невозможно не заметить

Исследователи проанализировали человеческие крики из видео, фильмов и записей добровольцев. Они обнаружили, что крик обладает характерной акустической особенностью — шероховатостью звука, которая возникает из-за быстрых колебаний его громкости. Если обычная речь меняется медленнее, то в крике эти колебания происходят примерно 30-150 раз в секунду.

Такая особенность помогает мозгу отличать крик от обычного разговора. Во время экспериментов люди оценивали звуки с более выраженной шероховатостью как более пугающие и быстрее реагировали на них. Когда исследователи убирали это свойство из записей крика, он казался менее жутким.

Важную роль играет миндалевидное тело — участок мозга, связанный с обработкой эмоций и обнаружением угроз. Исследование с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии показало, что оно реагирует на звуки с характерными быстрыми колебаниями.

Люди кричат не только от страха

Крик не всегда сигнализирует об опасности. Люди могут кричать от боли, гнева, радости или восторга. Исследование, проведенное в 2021 году учеными Цюрихского университета, показало, что слушатели иногда быстрее и точнее распознавали позитивные крики, чем тревожные.

В то же время радостные крики можно ошибочно принять за крики испуга. Это свидетельствует о том, что человеческий голос передает сложные эмоции, а его значение не всегда очевидно.

Ученые также предполагают, что принцип действия крика можно использовать для совершенствования сигнализаций. Добавление характерных звуковых колебаний потенциально поможет людям быстрее замечать предупреждения об опасности.

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