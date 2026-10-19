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Крик обладает скрытой суперсилой: ученые выяснили, почему его невозможно игнорировать

Особые колебания звука помогают мозгу быстрее распознавать опасность, но люди кричат не только от страха

19 октября 2026, 23:15
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Сергій Кречмаровський

Крик способен мгновенно привлечь внимание даже среди других громких звуков. Ученые выяснили, что секрет его воздействия заключается не просто в высокой громкости или тональности, а в особом свойстве звука, которое заставляет мозг реагировать быстрее.

Крик обладает скрытой суперсилой: ученые выяснили, почему его невозможно игнорировать

Человеческий крик мгновенно привлекает внимание и помогает мозгу распознавать опасность. Фото: Pixabay

Почему крик невозможно не заметить

Исследователи проанализировали человеческие крики из видео, фильмов и записей добровольцев. Они обнаружили, что крик обладает характерной акустической особенностью — шероховатостью звука, которая возникает из-за быстрых колебаний его громкости. Если обычная речь меняется медленнее, то в крике эти колебания происходят примерно 30-150 раз в секунду.

Такая особенность помогает мозгу отличать крик от обычного разговора. Во время экспериментов люди оценивали звуки с более выраженной шероховатостью как более пугающие и быстрее реагировали на них. Когда исследователи убирали это свойство из записей крика, он казался менее жутким.

Важную роль играет миндалевидное тело — участок мозга, связанный с обработкой эмоций и обнаружением угроз. Исследование с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии показало, что оно реагирует на звуки с характерными быстрыми колебаниями.

Люди кричат не только от страха

Крик не всегда сигнализирует об опасности. Люди могут кричать от боли, гнева, радости или восторга. Исследование, проведенное в 2021 году учеными Цюрихского университета, показало, что слушатели иногда быстрее и точнее распознавали позитивные крики, чем тревожные.

В то же время радостные крики можно ошибочно принять за крики испуга. Это свидетельствует о том, что человеческий голос передает сложные эмоции, а его значение не всегда очевидно.

Ученые также предполагают, что принцип действия крика можно использовать для совершенствования сигнализаций. Добавление характерных звуковых колебаний потенциально поможет людям быстрее замечать предупреждения об опасности.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что ученые нашли неожиданный способ лечения артрита



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Источник: https://www.mentalfloss.com/random-facts/why-we-scream-when-scared
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