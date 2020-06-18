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Какие черты характера выдают неуверенную в себе девушку

Неуверенным девушкам сложно построить отношения и заводить друзей

сегодня, 15:45
Автор:

Светлана Шкурупий
Какие черты характера выдают неуверенную в себе девушку

Девушки склонны придирчиво относиться к своей внешности и выискивать у себя недостатки. Эта неуверенность часто портит жизнь и не дает полностью самореализоваться. По каким же признакам можно определить неуверенную в себе девушку?

Смущение от комплиментов

Неуверенная девушка не знает, как правильно принимать комплименты в свой адрес. Ей кажется, что это издевка или насмешка, потому что она не привыкла слышать восхищение или похвалу от других. 

Жалость к себе

Неуверенность в себе приводит к тому, что девушка постоянно жалуется на обстоятельства, возникающие на ее жизненном пути. Например, "Я не могу пойти в клуб, потому что у меня нет красивого платья" или "Я боюсь познакомиться с парнем, потому что не хочу показаться ему не интересной" и т.д. Постоянные жалобы, которые порождают оправдания в собственных глазах, занижают самооценку.

Неумение и боязнь сказать "нет"

Часто, чтобы не показаться плохой или невоспитанной, девушка берется выполнять чужие просьбы, создавая себе трудности и неудобства. Она не может сказать "нет", потому что ее очень волнует мнение окружающих.

Перекладывание ответственности

Неуверенная девушка не может самостоятельно принимать решения. Она постоянно с кем-то советуется, перекладывая ответственность на других, чтобы в случае неудачи было кого обвинить.

Отсутствие друзей

Это внутренняя неуверенность, которая приводит к одиночеству. Девушке сложно заводить новые знакомства, потому что она не хочет выглядеть глупо, боится осуждения, насмешек и своей некомпетентности.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как одеваются неуверенные в себе девушки.


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Источник: https://lisa.ru/psichologia/233222-5-chert-kotorie-vidaut-v-tebe-neuverennuyu-genshinu/
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