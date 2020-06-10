Как перестать сидеть в телефоне и начать жить

Пожалуй, никто не будет спорить о том, что смартфон - великое изобретение, которое упрощает нам жизнь. Мы в любой момент может получить доступ к любой информации, связаться с близкими, послушать любимую музыку. Но постоянно "сидеть" в смартфоне вредно, потому что он мешает радоваться настоящей жизни. Как же заставить себя проводить меньше времени за его экраном?

Изучите свои отношения со смартфоном

Проанализируйте, сколько времени вы проводите за экраном мобильного телефона. Спросите себя, какая часть продуктивная, а какая - просто привычка или попытка развеяться? Опираясь на эти данные, можно легко понять, на что именно приходится большая часть времени, проводимого за смартфоном впустую, — казуальные игры, соцсети или сайты со сплетнями.

"Спрячьте" ненужные приложения

Часто мы открываем приложения неосознанно, на автопилоте, даже если совсем не собирались этого делать. Избавиться от этой раздражающей привычки несложно: достаточно убрать приложения с главного экрана куда-нибудь подальше — например, удалите его с рабочего стола или создайте специальную папку. Главное, чтобы знакомая иконка не появлялась перед глазами каждый раз, когда вы берете в руки телефон.

Отключите уведомления

Большая часть из десятков, установленных на ваш смартфон приложений, не требует срочной реакции, поэтому отключите уведомления. Лайки под фото, подарки в игре, новости об обновленной программе — все это может подождать.

Используйте меньше слов

Вместо того, чтобы вести бесконечные текстовые переписки, используйте мультимедиа — фото, видео, стикеры. Это сэкономит ваше время.

Найдите новое хобби

На первый взгляд, этот совет контрпродуктивен: когда же заниматься новым увлечением, если времени и так ни на что не хватает? С другой стороны, скука — одна из самых распространенных причин, по которой мы начинаем "залипать" в смартфон. Вместо того, чтобы меланхолично проматывать ленту с фотографиями друзей, можно отправиться на йогу, или просто в парк с друзьями.

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