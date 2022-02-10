Гороскоп на четверг, 10 февраля, для каждого знака Зодиака

Овен

Гороскоп (фото из открытых источников)

Не исключено, что сегодня Овны будут ленивы и довольно апатичны, а происходящие вокруг события не будут интересны. Этот день не подходит для визита в официальные инстанции.





Телец

Наступает интересный длительный период, когда трудовые подвиги Тельцов будут чередоваться с короткими поездками и романами. Вы очень добросовестный человек и всегда ставите перед собой глобальные задачи. Но вы можете измотать себя и начать нервничать. Чтобы этого не произошло, вам следует больше отдыхать.





Близнецы

Не исключено, что общество проявит особый интерес к личности Близнецов, заработки станут выше. Многие почувствуют, как окружающие любят их, к тому же реализуют массу интересных идей; прибыль будет неожиданной. Вам стоит помнить о сроках работы. Было бы полезно, если бы вы сами установили дату окончания какой-нибудь работы. Это поможет вам быть более сосредоточенным и в итоге добиться желаемого.





Рак

Этот день символизирует разгул страстей. Рассудительные Раки могут страстно влюбиться, сердца их "распустятся", как цветы. В своем стремлении добиться взаимности влюбленные люди будут готовы пойти на все. Не нарушайте рамок приличия, не позволяйте страстям разрушить то, что вы создали.





Лев

Многим Львам этот день принесет изменение статуса: кое-кто заключит брак, кто-то пойдет на повышение по службе. У каждого своя дорожка в этой жизни, но шанс стать счастливым представится всем без исключения. Главное — отпустить синицу из рук, чтобы поймать-таки журавля.





Дева

Звезды будут настроены к вам благожелательней, чем обычно, горизонты расширятся, возможностей проявить себя и достичь желаемого станет больше. Если вы пребывали в растерянности, не зная, что делать, то сейчас судьба непременно предложит вам самые заманчивые перспективы. Не упустите свой шанс!





Весы

Сегодня многим Весам представится случай перейти от слов к делу. Если вы уже думали о том, что пора бы что-то предпринять, то сегодня можете окончательно решать, в какой области нужно действовать.





Скорпион

Одинокие Скорпионы могут встретить новую любовь. Семейных представителей этого знака может чем-то удивить спутник. Что бы ни говорили "доброжелатели" про вашего избранника, не верьте ни единому слову. Это домыслы, вы сами разберетесь, что к чему.





Стрелец

Этот день располагает к коррекции планов, идей, реорганизации дел и работы над собой. Не упустите возможность для того, чтобы подтянуть мышцы с помощью целенаправленных тренировок. Если поначалу вам будет непросто, то затем вы сумеете войти во вкус. Результаты усилий вас порадуют.





Козерог

Многие Козероги сегодня будут на подъеме. Предыдущий период был для большинства из них успешным во всех смыслах. Но вот только не увлекайтесь накопительством: слишком сытая жизнь обернется для вас душевным дискомфортом. Сейчас вам нужно спокойно оценить свои достижения, разобраться, какие из начатых проектов надо реализовать в первую очередь, словом, создать базу для спокойной и размеренной жизни.





Водолей

Этот день символизирует упадок духа. При плохом настроении Водолей не только сам впадает в состояние глубочайшей депрессии, но и ввергает в него окружающих. Из-за необоснованных приступов обидчивости и хандры вы способны испортить отношения с теми, кто вас искренне любит. Держите эмоции под контролем, пейте успокаивающий сбор.





Рыбы

Не исключено, что попытки выделиться, обратить нa себя внимание ничем хорошим не кончатся. Вас ждут зависть недоброжелателей, происки коллег, денежные затруднения. Вам следует поумерить свой пыл и стать образцами скромности; такое поведение спасет вас от провалов и неудач.





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