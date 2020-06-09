Гороскоп для всех знаков зодиака на 9 июня: кого ждут непредвиденные траты

Совет на 9 июня для всех знаков зодиака: не стоит тратить на пустяки ни время, ни деньги.





Овен

Отличный день для самоанализа. Если есть свободная минута, посвятите ее только себе и подумайте, что сделает вас еще успешнее и продуктивнее.





Телец

Вы наконец-то получите то, о чем давно мечтали. Не забудьте отблагодарить человека, который помог вам обрести желаемое.





Близнецы

Если не удается достичь цели намеченным путем, ищите другие дороги. Победа будет за вами.





Рак

Сегодня вы будете крайне ранимы. Вас может расстроить любой пустяк. Просто помните, что все меняется. Завтра вы и не вспомните о своих обидах и негативных эмоциях.





Лев

Важный жизненный урок может подоспеть оттуда, откуда вы совсем его не ожидали. Сделайте выводы и смело шагайте вперед, оставив все ненужное в прошлом.





Дева

Ваша внутренняя сила позволит максимально спокойно и правильно реагировать на провокации. А их в течение дня может быть несколько.





Весы

Отличный день, чтобы решить карьерные вопросы. Можете смело просить повышение или идти на собеседование в новую компанию. Вам не откажут.





Скорпион

Вам следует сегодня меньше обращать внимание на внешность человека и больше фокусироваться на его внутреннем мире. Если прислушаетесь к совету, можете сделать для себя очень приятное открытие.





Стрелец

Наслаждайтесь временем, которое можете провести с близкими людьми. Работу и решение деловых вопросов лучше отложить на завтра.





Козерог

Сегодня вы можете потратить деньги совсем понапрасну. Прежде, чем что-то купить, подумайте, нужна ли вам эта вещь и принесет ли она вам удовольствие.





Водолей

Смело отправляйтесь решать свои вопросы. Близкие помогут вам и подстрахуют в случае необходимости.





Рыбы

Именно сегодня захочется все бросить и с головой уйти в лето. Не стоит торопиться. Всему свое время.





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