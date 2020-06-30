Гороскоп для всех знаков зодиака на 30 июня: кому стоит опасаться предательства

Совет на 30 июня для всех знаков зодиака: не стоит предавать собственные мечты







Овен

Ваш день будет полон активности. Вам предстоит посетить множество мест и сделать немало работы. Лучше взяться за нее пораньше.





Телец

Сегодня стоит посвятить день заботе о себе. Вам просто необходимо уделить время своему здоровью.





Близнецы

Этот день благоприятен для любых сделок и подписания договоров. Вам удастся не упустить ни единой важной детали.





Рак

На работе сегодня может немного "штормить". Однако вы сможете полностью взять ситуацию под свой контроль.





Лев

Будьте аккуратны с новыми знакомыми. Возможно в вашем кругу общения появился человек, который вскоре предаст вас.





Дева

Вспомните, что именно вам сегодня приснилось. Этот сон скрывает ответ на вопрос, который давно не дает вам покоя.





Весы

Постарайтесь каждую минуту провести с пользой. Это позволит вам не упустить в будущем крупную прибыль.





Скорпион

Начертите подробный план достижения цели. Чтобы достичь успеха, вам необходимо его спланировать.





Стрелец

День может быть напряженным в эмоциональном плане. Постарайтесь искать компромиссы и не провоцировать конфликты самостоятельно.





Козерог

Рассорить вас со второй половинкой могут мелкие бытовые проблемы. Постарайтесь относиться ко всему спокойней.





Водолей

Даже если кто-то сильно захочет испортить вам настроение, ничего у него не получится. Вы сегодня - сплошной сгусток позитивной энергии.





Рыбы

Сегодня вы можете разочароваться в себе. Постарайтесь не поддаваться этому чувству. Если что-то не получилось с первого раза, просто попробуйте снова и будьте более внимательными.







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