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Гороскоп для всех знаков зодиака на 29 июня: кому не стоит реагировать на критику

Гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака: Стрельцы почувствуют прилив сил, а Близнецам лучше уделить время второй половинке

сегодня, 07:18
Автор:

Виолетта Комаровская
Гороскоп для всех знаков зодиака на 29 июня: кому не стоит реагировать на критику

Совет на 29 июня для всех знаков зодиака: правильная доза самокритики способна сократить ваш путь к цели. 


Овен

Будьте внимательнее к проблемам близких людей. Высока вероятность, что ваш совет поможет им избежать больших неприятностей. 


Телец

Вам необходимо спланировать день таким образом, чтобы времени хватило и на выполнение важной задачи, и на себя. 


Близнецы

Вам стоит уделить время своим отношениям и второй половинке. Вместо того, чтобы обижаться, попробуйте вместе отыскать причину возникших недоразумений. 

Рак

Найдите занятие или пообщайтесь с людьми, которые способны повысить вам самооценку. Приобретенная уверенность в себе поможет вам успешно завершить начатый проект. 


Лев

Все ваши сегодняшние поступки - хорошие и плохие - обязательно к вам вернутся. Подумайте, чего бы хотелось именно вам, и поступайте так с окружающими. 


Дева

Сомнений в ваших профессиональных качествах не осталось ни у кого. А вот близкие из-за вашей карьеры ощущают дефицит внимания. Лучше посвятить этот день им. 


Весы

Вы обретете гармонию между внутренним и внешним миром. Все, что вам необходимо, сберечь это ощущение как можно дольше. 


Скорпион 

На пути к своей цели вы можете столкнуться с резкой критикой. Это не должно вас остановить. Вы идете правильной дорогой.


Стрелец

Сегодня вы вполне смогли бы свернуть горы. Если захотите, выполните очень много дел, которые все время откладывали. А вот усталости совсем не почувствуете. 


Козерог 

Произвести на окружающих хорошее впечатление в этот день будет сложнее, чем обычно. Поэтому новых знакомств и важных переговоров сегодня лучше избегать.


Водолей 

Этот день лучше посвятить чему-то творческому. Креативность и энергия будут бить в вас ключом. 


Рыбы

Сегодня позвольте себе делать только то, что вам хочется. Наслаждайтесь летом и возможностью немного передохнуть. 


Также узнайте, что не стоит делать летом, чтобы не навредить своей коже. 


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