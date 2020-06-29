Гороскоп для всех знаков зодиака на 29 июня: кому не стоит реагировать на критику

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Виолетта Комаровская
Совет на 29 июня для всех знаков зодиака: правильная доза самокритики способна сократить ваш путь к цели.
Овен
Будьте внимательнее к проблемам близких людей. Высока вероятность, что ваш совет поможет им избежать больших неприятностей.
Телец
Вам необходимо спланировать день таким образом, чтобы времени хватило и на выполнение важной задачи, и на себя.
Близнецы
Вам стоит уделить время своим отношениям и второй половинке. Вместо того, чтобы обижаться, попробуйте вместе отыскать причину возникших недоразумений.
Рак
Найдите занятие или пообщайтесь с людьми, которые способны повысить вам самооценку. Приобретенная уверенность в себе поможет вам успешно завершить начатый проект.
Лев
Все ваши сегодняшние поступки - хорошие и плохие - обязательно к вам вернутся. Подумайте, чего бы хотелось именно вам, и поступайте так с окружающими.
Дева
Сомнений в ваших профессиональных качествах не осталось ни у кого. А вот близкие из-за вашей карьеры ощущают дефицит внимания. Лучше посвятить этот день им.
Весы
Вы обретете гармонию между внутренним и внешним миром. Все, что вам необходимо, сберечь это ощущение как можно дольше.
Скорпион
На пути к своей цели вы можете столкнуться с резкой критикой. Это не должно вас остановить. Вы идете правильной дорогой.
Стрелец
Сегодня вы вполне смогли бы свернуть горы. Если захотите, выполните очень много дел, которые все время откладывали. А вот усталости совсем не почувствуете.
Козерог
Произвести на окружающих хорошее впечатление в этот день будет сложнее, чем обычно. Поэтому новых знакомств и важных переговоров сегодня лучше избегать.
Водолей
Этот день лучше посвятить чему-то творческому. Креативность и энергия будут бить в вас ключом.
Рыбы
Сегодня позвольте себе делать только то, что вам хочется. Наслаждайтесь летом и возможностью немного передохнуть.
Также узнайте, что не стоит делать летом, чтобы не навредить своей коже.
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