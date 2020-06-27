Гороскоп для всех знаков зодиака на 27 июня: кому не стоит отступать от намеченного плана

Совет на 27 июня для всех знаков зодиака: спланируйте выходные с самого утра и наслаждайтесь отдыхом.





Овен

Сегодня у вас появится шанс посмотреть на своих друзей со стороны. К счастью, это будет приятное открытие.





Телец

Вы почувствуете в себе огромную уверенность, что позволит вам совершить поступок, на который вы давно не могли решиться. Результат вас порадует.





Близнецы

Вы можете с самого утра почувствовать легкое недомогание. Просто ничего не делайте в первой половине дня и к обеду силы к вам вернутся.





Рак

Постарайтесь сегодня отпустить обиду, которая в последнее время сидит внутри вас. Иначе впереди вас ждут испорченные выходные.





Лев

Не пытайтесь найти виновных в ваших неудачах. Лучше постарайтесь сделать все для того, чтобы неприятности больше не повторились.





Дева

Сегодня вам предстоит принять важное решение, которое может повлиять на ваше будущее. Хорошо взвесьте все за и против.





Весы

Не стоит сегодня идти на неоправданный риск. Лучше переждать бурю и дождаться, пока все, что вам нужно, само не упадет вам в руки.





Скорпион

Если какое-то дело с самого начала не складывается и все идет не по плану, лучше не пытайтесь его закончить. Ничего хорошего из этого не получится.





Стрелец

К своей цели идите по тому пути, который начертили себе изначально. Шаг в сторону может стоить очень дорого.





Козерог

Сегодня вам придется все повторять по несколько раз. Окружающие, как будто, перестанут вас слышать. Но это временное явление.





Водолей

Смело беритесь за решение глобальных вопросов. Мелкие дела лучше отложить на потом.





Рыбы

Это самый благоприятный день для любых серьезных шагов в романтической сфере. Если давно хотели изменить что-то в отношениях со второй половинкой, сейчас очень подходящее для этого время.





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