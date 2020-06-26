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Гороскоп для всех знаков зодиака на 26 июня: кому не стоит давать деньги в долг

Гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака: Стрельцов ожидает долгожданная встреча, а Водолеям стоит посвятить время себе

сегодня, 07:36
Автор:

Виолетта Комаровская
Гороскоп для всех знаков зодиака на 26 июня: кому не стоит давать деньги в долг

Совет на 26 июня для всех знаков зодиака: побалуйте себя чем-то приятным, чтобы не быть в долгу перед собой. 


Овен

Запланируйте на этот день максимально много встреч и переговоров. Вам необходимо сейчас постоянно находится в компании.


Телец

Сегодня ваше призвание дарить окружающим радость. Будьте щедры и не скупитесь на положительные эмоции. 


Близнецы

Рабочий день для вас начнется рано и будет весьма продуктивным. Не забудьте найти время, чтобы спланировать выходные. 


Рак

Эмоции сегодня лучше держать при себе. Поддавшись им, вы можете несправедливо поступить по отношению к близким людям.


Лев

Постарайтесь никому не давать деньги в долг. Возвратить их назад будет очень непросто. 


Дева

Данный период покровительствует тем, кто уже влюблен. Ваши отношения могут выйти на новый уровень.


Весы

Сейчас вам нужно четко выполнять указания, которые вы получите от близких людей или специалистов. Это поможет избежать проблем. 


Скорпион

Лучше всего вам сейчас подойдет свободный график. Любая попытка затолкать вас в какие-либо рамки закончится провалом. 


Стрелец

Вас ожидает долгожданная встреча с близким человеком. Не держите эмоции в себе. Покажите, как сильно вы по нему соскучились. 


Козерог 

Будьте осторожны со своими замечаниями. Кого-то эти слова могут сильно ранить, а обычное высказывание обернется конфликтом. 


Водолей

У вас наконец-то появится свободное время, чтобы посвятить его только себе. Даже не думайте потратить его на уборку или другие бытовые дела.


Рыбы

Сегодня вы можете быть особенно чувствительны к критике. Просто постарайтесь находить в ней рациональное зерно и делать соответствующие выводы.


Также узнайте, какой будет погода в Украине в пятницу, 26 июня. 


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