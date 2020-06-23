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Гороскоп для всех знаков зодиака на 23 июня: кто может вытянуть счастливый билет

Гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака: Раки могут приблизиться к своей мечте, а Девам стоит загадать желание

сегодня, 07:37 comments607
Автор:

Виолетта Комаровская
Гороскоп для всех знаков зодиака на 23 июня: кто может вытянуть счастливый билет

Совет на 23 июня для всех знаков зодиака: счастье полностью зависит от вас.


Овен

Какой бы ни предстояло вам сделать сегодня выбор, у вас это получится легко. Интуиция сама подскажет вам что и к чему.


Телец

Сегодня объявится человек, вестей от которого вы уже не ждали. Попробуйте отреагировать на его появление спокойно. Доверьтесь разуму, а не эмоциям.


Близнецы

Время для вас как-будто перестанет существовать. Вы сможете столько всего успеть, что даже сами удивитесь своей продуктивности.


Рак

Вас ожидает приятная неожиданность. Возможно, благодаря близким вы приблизитесь еще на один шаг к своей мечте.


Лев

Перестаньте прокручивать в голове одну и ту же мысль. Как только вы отпустите ситуацию, все решится само собой.


Дева

Время загадывать желания. Сегодня они могут воплотится в жизнь, даже если вы сами ничего не будете для этого делать. 


Весы

Сегодня у вас не будет ни минуты свободного времени. Вам придется делать свою работу, еще и доделывать то, что упустили ваши коллеги.


Скорпион 

Этот день пройдет для вас без каких-либо эмоциональных всплесков. А вот вечер лучше провести в узком семейном кругу и теплой доверительной атмосфере.


Стрелец

Не начинайте сегодня никаких важных проектов. Есть большой риск, что завершить начатое не удастся. 


Козерог

Очень внимательно следите за тем, что происходит вокруг вас. Именно сегодня вы можете вытянуть свой счастливый билет в будущее.


Водолей

Больше думайте о хорошем. Как только вы убедите себя, что жизнь прекрасна, все начнет меняться к лучшему. 


Рыбы 

Не проявляйте сегодня свой бунтарский дух. У вас еще будет для этого прекрасная возможность. Пока просто плывите по течению. 


Также узнайте, какую погоду обещают синоптики в Украине во вторник, 23 июня. 


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